TOMORROW X TOGETHER anuncia novo comeback com “minisode 3: TOMORROW” BIGHIT MUSIC

Na segunda-feira, 4 de março (horário da Coreia do Sul), o grupo de k-pop TOMORROW X TOGETHER, composto por SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN e HUENINGKAI, surpreendeu os MOA, como é conhecido seu fandom, ao anunciar seu retorno ou comeback com o EP “minisode 3: TOMORROW”.

Foi em 2020 que o grupo de k-pop TOMORROW X TOGETHER lançou o EP "minisode1: Blue Hour" e em 2022 lançaram "minisode 2: Thursday’s Child", que inclui a música 'Good Boy Gone Bad'.

Novo comeback

E apenas dois anos se passaram até que o TOMORROW X TOGETHER anunciasse o lançamento do seu novo EP ou mini-álbum intitulado “minisode 3: TOMORROW”, em poucas palavras, a terceira parte da série de minisode, que será lançada na próxima segunda-feira, 1º de abril.

Num comunicado oficial compartilhado na plataforma Weverse, lê-se: "Olá. Isto é BIGHIT MUSIC. Temos o prazer de anunciar o lançamento do sexto mini-álbum do TOMORROW X TOGETHER, 'minisode 3: TOMORROW', agendado para segunda-feira, 1º de abril. As pré-encomendas estarão disponíveis a partir de segunda-feira, 4 de março, e serão fornecidos detalhes adicionais sobre o álbum em um aviso separado no Weverse do TOMORROW X TOGETHER. Esperamos contar com o amor e apoio do MOA. Obrigado".

É importante mencionar que durante o último concerto da turnê 'ACT: SWEET MIRAGE' do TOMORROW X TOGETHER, revelaram que embora esse show tenha marcado o final de sua segunda turnê mundial, também marca o início de sua terceira turnê mundial, que começará em 2024 e especula-se que visitarão países onde nunca estiveram.