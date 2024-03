Sincerão BBB 24: Matteus grita, chora e fala tudo que estava engasgado

Matteus gritou, chorou e falou tudo que estava engasgado no sincerão do BBB 24. O brother perdeu a cabeça durante o jogo e ressaltou que ninguém sabe o que ele passou até entrar no Big Brother Brasil.

“Eu vou ser um ser humano aqui dentro e vou pensar no outro cinquenta vezes se for possível e eu não tô nem aí para as coisas dos outros. Ninguém sabe do que eu passei para estar aqui dentro. Ninguém sabe de todas as noites que eu não dormi para estar aqui dentro, então, eu não tô ó…”, começou ele.

Aos berros, Matteus falava sem parar, enquanto a câmera mostrava Yasmin Brunet em um canto do jardim e Davi tentando acalmar o amigo, mas nada adiantou.

“Não falaram que eu não grito, então, eu vou gritar agora. Eu fiquei durante muito tempo achando que eu era uma bosta, que eu não conseguia dar uma vida melhor para minha família. Agora eu quero ver quem vai me julgar de planta. Eu não tô nem aí”, disse ele.

LEIA TAMBÉM: BBB 24 rende mais uma separação; assim como Buda, Rodriguinho também perde alguém

Neste momento, Davi pede que o amigo dentro do BBB 24 tenha paciência e calma, mas Matteus diz que vai falar tudo e que quer ficar sozinho: “Não precisa me tocar. Eu não tô bem...me deixa, me deixa”.

“Eu só quero deixar bem claro que aqui é um jogo, é um jogo. Antes de qualquer coisa, é um jogo, mas estão querendo levar algumas coisas pro lado pessoal”, ressaltou Matteus, que ouviu um “relaxa” de Davi.

No fim da discussão, Matteus começa a andar pelo jardim e pede para Davi sair de perto e ainda faz um pedido: “Sai cara, eu só quero ficar sozinho. Eu não tô bem. Pode ir lá, só não fiquem brigando por causa de bobagem”. O brother diz que estava quieto e os dois se afastam.

LEIA TAMBÉM: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 8 de março de 2024