Sincerão BBB 24: Davi assume erro após dinâmica; Beatriz joga a real

Depois do sincerão do BBB 24, nesta segunda-feira (04), Davi assumiu seu erro durante uma conversa com Matteus, Alane e Beatriz. Mas, a vendedora também jogou a real para o motorista de aplicativo.

Tudo começou quando as sisters questionaram o baiano sobre ter exposto na dinâmica a questão do voto de Leidy Elin, informação que foi levada para ele pelas aliadas dentro do Big Brother Brasil de forma confidencial.

“Eu entendo que o meu erro foi ter usado isso no momento errado, mas eu cumpri com a minha palavra com você. Eu cheguei em você e falei Alane, mas eu não devia estar falando isso no sincerão”, começou Davi.

Em seguida, Alane diz que entende a posição do brother e disse que também tem uma certa responsabilidade sobre o assunto: “Eu entendo o meu erro, se eu não tivesse falado nada disso teria acontecido”, afirmou a emparedada.

Davi estava calmo, mas também não parava de falar durante a DR com os aliados e fez um pedido para todos: “Entenda também a minha posição. Eu tenho uma arma para usar. Eu jogo, você sabe que eu jogo, eu sou razão. Eu iria falar isso bem depois, eu não iria falar isso hoje, mas eu vi dez pessoas vindo na minha direção, tudo me apontando”.

Beatriz joga a real para Davi

Durante a conversa, a vendedora falou qual será sua próxima ação dentro do BBB 24. Antes disso, ela tentou intervir e falar o que pensa sobre a atitude do baiano durante o sincerão: “Atacasse Davi, mas sem isso”, disse ela.

Porém, o motorista de aplicativo se justificou e disse que viu “dez pessoas” vindo em sua direção e detalhou: “Yasmin, Giovanna, Leidy Elin...aí eu fui e usei”.

Por fim, Beatriz disse que iria jogar sem Davi: “Eu vou te falar, sabe o que é a conclusão. Na minha opinião, eu gostar de você não vai mudar, a nossa relação não vai mudar, agora em questão de jogo, de voto, não vai dar certo”.

