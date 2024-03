Shakira divulga fotos de biquíni ‘picantes’

Shakira está promovendo seu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, que encerraria um dos capítulos mais turbulentos de sua vida após a separação de Gerard Piqué, refletindo em seu disco algumas de suas experiências durante pouco mais de uma década com o ex-jogador de futebol.

O álbum conterá um total de 17 músicas, incluindo seus sucessos 'Te Felicito', 'Monotonía', 'BRZP Music Sessions, Vol. 53', 'El Jefe', 'Acróstico' e 'Copa Vacía', onde contou seu lado da história com Piqué e exorcizou os últimos demônios que restavam após sua separação, além de presentear seus fãs com seu retorno à música após alguns anos de ausência.

No último fim de semana, a barranquillera surpreendeu com um pequeno teaser de sua música com o Grupo Frontera, que se chamará ‘Entre Parêntesis’, e hoje preparou seus seguidores revelando do que se trata sua música ‘Nassau’ com uma série de fotos que incendiaram a internet.

Shakira incendeia a internet com nova foto de biquíni

Shakira já fez uma pequena apresentação de sua música 'Nassau', que trata de uma cidade localizada nas Bahamas; e para ter toda a aura completa de um clima quente como o deste paraíso turístico, a cantora posou com um impressionante visual de biquíni, não sem antes adiantar sobre o que seria a música número sete de seu álbum.

“Esta música Nassau é a minha interpretação do Afrobeat - estará no meu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ que será lançado em 22 de março.”

A promoção de seu tema e álbum foi acompanhada por quatro fotos sensuais da praia com um biquíni sexy que é um novo design de uma velha conhecida, seu visual roxo de franjas que ela mesma teria desenhado em 2020. “Este é um novo maiô que eu desenhei e minha amiga Bego fez. Sempre criarei meu próprio traje de banho para o verão!”, ela se gabou nas redes sociais anos atrás.

Desta vez, a peça não apenas mudou de cor, mas também de estampa em tons de marrom e dourado, estilo militar com franjas e seu cabelo cacheado, digno de Shakira do passado, retomando levemente seu estilo de álbuns anteriores.

Shakira recebe muitos elogios após foto de biquíni

Shakira incendiou a rede com suas novas fotos de biquíni para promover sua nova música ‘Nassau’, muitos afirmaram que o visual a favorecia tanto que ela até parecia ter tirado anos de cima, alguns disseram que ela era como “O próprio vinho em pessoa”, enquanto outros comentaram que “Parecia ter 30 anos”, um dos usuários até especulou que ela estaria apaixonada: “Shakira está apaixonadaaaa, agora o mistério é por quem”.

Aos 47 anos, Shakira demonstrou que não há idade para usar um biquíni, quebrando as famosas regras de Carolina Herrera que dizem: “Uma mulher com mais de 40 anos não deve usar biquíni: ‘As minissaias são para garotas jovens, assim como os biquínis. Eu parei de usá-los no final dos 40, início dos 50. E não uso jeans porque são para pessoas jovens”.