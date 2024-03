Sem previsão? Dado Dolabella abre o jogo sobre relação com Wanessa Camargo após expulsão no BBB 24 (Reprodução/Instagram)

Após a expulsão de Wanessa Camargo no BBB 24 no último sábado (2), devido a uma infração de uma regra contra agressão no reality show, a famosa foi recepcionada por familiares. No entanto, seu até então parceiro amoroso, Dado Dolabella, ainda não teria se encontrado com a cantora depois do episódio. Em uma entrevista recente ao ser abordado no Aeroporto de Congonhas, o ator abriu o jogo sobre o status da relação.

“A gente se falou, ela está bem, tá com os filhos, com a família, com o amor todo que ela precisa… o tempo resolve tudo, ele é o senhor do destino”, contou ele, ao revelar que o casal ainda não se viu mesmo ambos estando em São Paulo.

“Não tem previsão. Meu coração tá apertado com ela fora de casa, porque a gente se acostuma a ver todo dia, mas tá tudo fluindo”, contou.

Ao ser questionado se ele e Wanessa ainda estão juntos, o famoso disparou: “Não consigo responder isso.”

Entenda a expulsão da cantora no final de semana

Na tarde do último sábado (2), a cantora Wanessa Camargo foi chamada pela produção do programa ao Confessionário do BBB 24 e foi notificada de sua expulsão do programa pelo tapa que deu na perna de Davi enquanto ele dormia, durante a festa, na madrugada de sábado.

O problema se estendeu quando o próprio Davi procurou o Confessionário para reclamar da atitude da cantora e pedir a sua desclassificação. “Ela viu que eu estava deitado. São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além disso ser provocação, é falta de respeito”, ele desabafou. “Eu estava dormindo, cara. Perdi até o sono”, reclamou o participante Pipoca.

Posteriormente, Wanessa foi convocada no Confessionário e recebeu a notícia de sua desclassificação efetiva no reality show. Veja as reações na web: