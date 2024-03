Revelado o novo título e logotipo oficial do filme do Superman dirigido por James Gunn

James Gunn decidiu surpreender os fãs da DC ao compartilhar a primeira imagem do novo filme do Superman que ele está preparando e que marcará o reinício do DCU.

Há algum tempo, a Warner anunciou que o renomado cineasta seria o co-diretor da DC Studios e seria responsável por reiniciar o universo cinematográfico de super-heróis para competir com o MCU.

James Gunn revelou que seu primeiro projeto para o DCU seria um filme sobre o Homem de Aço e que se chamaria ‘Superman: Legacy’, no entanto, ele decidiu dar outro título.

Superman é o novo nome do filme que James Gunn está preparando sobre o homem de aço

"Fico feliz em compartilhar a primeira imagem oficial do 'Superman' hoje, 29 de fevereiro, que por acaso é o dia do Superman e foi uma simples coincidência, não foi planejado", escreveu James Gunn na postagem do Instagram onde ele compartilhou a fotografia.

Podemos ver o logotipo em forma de ‘S’ localizado na região do peito e com as cores clássicas vermelho e azul. Curiosamente, é possível ver um pouco de neve no traje.

Em relação à mudança de nome, James Gunn explicou que: "Quando terminei o primeiro rascunho do roteiro, dei o nome ao filme de 'Superman: Legacy'. Quando terminei, ficou claro que o título tinha que ser 'SUPERMAN'".

E embora possa parecer que Richard Donner já usou esse nome no filme que fez sobre o super-herói mais forte da DC, na verdade, esse se chamou ‘Superman: O Filme’.

Pouco depois de James Gunn compartilhar o novo logo e nome do novo filme sobre o Superman, começaram a circular algumas supostas imagens de David Corenswet com o traje, embora o diretor tenha logo esclarecido que não eram reais.