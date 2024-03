Renascer: Esta cena de Xamã e Juan Paiva agitou a web; o rapper foi aplaudido

Uma cena de Xamã e Juan Paiva, Damião e João Pedro, em Renascer, agitou a novela da Globo e fez com que o rapper recebesse muitos aplausos dos fãs que acompanham o remake.

Na cena, João Pedro diz que se Damião pretende matar seu pai, José Inocêncio (Marcos Palmeira), ele terá que se livrar do caçula primeiro.

Para quem não acompanhou o capítulo desta terça-feira (04), o matador profissional está com uma arma apontada para Pedro, que diz que ele terá que matá-lo primeiro ou que terá que morrer junto com ele, deixando claro que não vai desistir do embate.

Damião (Xamã) mata sua primeira vítima no capítulo desta segunda-feira de Renascer (Reprodução/Globo)

Cheio de ação, o trecho publicado pela TV Globo no Instagram viralizou na web e gerou muitos comentários de quem acompanha a novela das 9.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Yasmin pede para sair e web reage fortemente; eliminação será hoje

“Você está arrasando. Há anos não assistia novela e tô vendo só pra te ver. Simbora, Parente”, escreveu uma pessoa, elogiando Xamã.

Outra também destacou que Xamã está “arrasando cada vez mais em Renascer” e que a novela só tem a ganhar com o cantor. Já um terceiro afirmou que “Damião é o melhor personagem” feito por Xamã na Globo. Vale destacar que o rapper já esteve em outras produções do canal e do Globoplay.

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Racha no BBB 24: Beatriz quebra grupo e diz que não confia mais em Davi