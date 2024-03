Racha no BBB 24:Beatriz quebra grupo e diz que não confia mais em Davi

Após uma briga generalizada no sincerão, um grupo rachou no BBB 24. Em conversa com Alane, na área externa da casa, Beatriz falou que não confia mais em Davi e que a partir de agora é cada um por si.

Ao conversar com a bailarina, a vendedora disse que vai se afastar do brother e que não quer mais falar de jogo com ele. Segundo Bia, o baiano é uma pessoa muito incisiva naquilo que deseja.

“O Davi é muito incisivo no que ele quer. Então, no momento que ele explode, que ele quer fazer aquilo, ele não vai pensar em grupo, ele não vai pensar se...É como ele falou, ele é jogador. Ele joga...O que o Brasil está achando do jogo dele, só Jesus e o Brasil sabem”, disse ela.

Alane ficou calada durante o desabafo de Beatriz sobre Davi, mas a vendedora continuou: “Dois pontos, não adianta...a gente já viu que ele é assim. Eu não confio mais, eu não vou falar mais nada. Quando ele vier que vai votar em tal pessoa, eu vou dizer ‘Davi, não me conta em quem você vai votar, por favor’”.

No fim, Alane apenas disse que não gosta muito de falar sobre tal situação, pedindo para que Beatriz pare um pouco.

Matteus também brigou no sincerão

Durante o Sincerão desta segunda-feira (04), Matteus gritou, chorou e falou tudo que estava engasgado. O brother perdeu a cabeça durante o jogo e ressaltou que ninguém sabe o que ele passou até entrar no Big Brother Brasil.

Sincerão BBB 24: Matteus explode com Davi durante dinâmica (Divulgação/Globo)

“Eu vou ser um ser humano aqui dentro e vou pensar no outro cinquenta vezes se for possível e eu não tô nem aí para as coisas dos outros. Ninguém sabe do que eu passei para estar aqui dentro. Ninguém sabe de todas as noites que eu não dormi para estar aqui dentro, então, eu não tô ó…”, começou ele.

Aos berros, Matteus falava sem parar, enquanto a câmera mostrava Yasmin Brunet em um canto do jardim e Davi tentando acalmar o amigo, mas nada adiantou: “Não falaram que eu não grito, então, eu vou gritar agora. Eu fiquei durante muito tempo achando que eu era uma bosta, que eu não conseguia dar uma vida melhor para minha família”.

