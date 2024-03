Preta Gil fala sobre sua luta contra o câncer: “tenho menos medo da morte”

A cantora Preta Gil foi a convidada desta segunda-feira do programa Roda Viva, na TV Cultura e falou sobre o período em que lutou contra um câncer colorretal e sua relação com a morte desde que foi diagnosticada. “… O baque foi muito grande, então eu comecei a lidar com isso e hoje eu tenho menos medo da morte”.

Preta está curada do câncer no intestino há três meses, mas passou meses fazendo quimioterapia e teve que se submeter a uma cirurgia para retirar o tumor, momento em que, segundo ela, esteve mais próxima da morte. “O meu tumor era bem grande, ele já era bem extenso. Eu tive que fazer quimio e radio para diminuir para poder operar”, contou.

Esse momento, segundo ela, foi um divisor de águas em sua vida. “A doença humaniza a morte, ela te aproxima muito e você faz uma desconstrução”, disse.

A cantora disse que não é exatamente como o pai, que já manifestou não ter medo nenhum da morte, mas mudou bastante. “Não é uma coisa que me tira o sono. E eu cuido muito da minha saúde para que eu viva até quando Deus quiser”, afirmou.

Apesar de ter encerrado seu tratamento em dezembro de 2023 e ter recebido a notícia da remissão da doença, Preta disse que terá que fazer acompanhamento médico por pelo menos cinco anos.