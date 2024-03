O que escondem? O detalhe na nova foto de Kate Middleton pelo qual afirmam que é uma sósia

Em janeiro, foi revelado que Kate Middleton tinha passado por uma cirurgia abdominal planejada, algo que não causou alarme até algumas semanas depois, quando a Princesa de Gales desapareceu completamente do olho público e especulações sobre sua saúde e o que realmente aconteceu aumentaram.

As teorias começaram a se tornar virais, enquanto alguns diziam que sua cirurgia foi uma histerectomia, outros apontavam que era a doença de Crohn. Alguns foram ainda mais longe especulando que ela poderia ter sido vítima de maus tratos pelo Príncipe William e assim os rumores foram se proliferando, chegando até mesmo a pensar na morte da princesa.

Entretanto, o Príncipe William compareceu a eventos que fazem parte de sua agenda sozinho e sem sua companheira querida. Alguns observaram que ele estava com o rosto preocupado e abatido, isso após sua participação no BAFTA Awards e parecendo mais feliz no Dia de São Davi em 1º de março passado.

Foram as abruptas despedidas e saídas de eventos do Príncipe William que causaram medo nos usuários, que pensaram que isso poderia indicar que a saúde de Kate Middleton poderia estar piorando.

A primeira foto de Kate Middleton após a sua cirurgia

Depois de surgirem centenas de teorias sobre a saúde de Kate Middleton que ainda não foram confirmadas pelas fontes oficiais do palácio. A princesa foi capturada pelas câmeras do TMZ, sentada no lado do passageiro de um veículo todo-terreno, ao lado de sua mãe Carole Middleton, que estava ao volante.

As imagens foram capturadas perto do Castelo de Windsor, o mesmo lugar onde está localizada sua casa com o Príncipe William, Adelaide Cottage, onde também se disse que ela já estava se recuperando de sua cirurgia, passeando pelos jardins e lendo um pouco.

Kate Middleton reaparece após sua cirurgia e teorias surgem

No entanto, a primeira imagem de Kate Middleton em um carro, usando um visual preto com óculos escuros e casaco preto, provocou uma série de especulações e teorias que rapidamente se espalharam nas redes sociais.

Um usuário chamado 'Fantasma' afirmou que a imagem divulgada poderia ser de uma sósia e não da princesa, além de notar que uma das pintas da princesa desapareceu e comentou nas redes sociais:

"Apenas para colocar em perspectiva, as (fotos) à esquerda são fotos recentes de Kate Middleton dirigindo um carro. Essa foto à direita é supostamente ela sentada em um carro hoje. A diferença na qualidade da imagem não é um acidente. Está granulada para esconder algo: cicatrizes ou um dublê?"