O que aconteceu com Thufir Hawat em ‘Duna: Parte 2′? O personagem favorito dos fãs não aparece na sequência

Com o grande sucesso do primeiro filme “Duna” dirigido por Denis Villeneuve em 2021, os fãs do universo criado por Frank Herbert estavam ansiosos para se aprofundar ainda mais na história épica. No entanto, a ausência notável na sequência, “Duna: Parte 2″, deixou muitos se perguntando o que havia acontecido com um dos personagens mais queridos: Thufir Hawat.

Interpretado magistralmente por Stephen McKinley Henderson, Thufir Hawat destacou-se como o leal mentat da Casa Atreides no primeiro filme. Sua ausência na sequência, embora inicialmente desconcertante, tornou-se um tema de debate entre os seguidores da saga.

Fãs ficam furiosos

O personagem Thufir Hawat estava destinado a ter um papel crucial na continuação da história, de acordo com os leitores dos romances de Herbert. Sua omissão em “Duna: Parte 2″ resulta em um vácuo na narrativa, pois oportunidades-chave para explorar seu desenvolvimento e seus relacionamentos com outros personagens são perdidas.

he is the Moment pic.twitter.com/xvfJWNAMet — Jordan (@JordanHGus) February 27, 2024

No livro original, Thufir Hawat é forçado a trabalhar para a Casa Harkonnen após a traição e o ataque à Casa Atreides. Sua complexa relação com o Barão Vladimir Harkonnen e seu envolvimento na busca por Paul Atreides, agora conhecido como Maud’Dib, são elementos cruciais explorados na trama.

A decisão de excluir Thufir Hawat da sequela não foi tomada de ânimo leve. Denis Villeneuve expressou seu apreço pelo personagem e seu desejo de incluí-lo na história. No entanto, o foco do filme estava nas Bene Gesserit, o que resultou na necessidade de cortar certas subtramas e personagens secundários.

Críticas incríveis apesar da ausência de Thufir Hawat

Embora tenham sido filmadas cenas com Stephen McKinley Henderson para o filme, estas foram eliminadas durante o processo de edição para manter o foco narrativo desejado por Villeneuve. No entanto, a presença do ator durante as filmagens sugere que Thufir Hawat poderia ter tido um papel mais proeminente originalmente.

A ausência de Thufir Hawat em “Duna: Parte 2″ é sem dúvida uma perda para os fãs do personagem e da saga em geral. Sua história, rica em intriga e lealdade, teria adicionado camadas adicionais à trama já complexa do filme.