‘Nárnia’ de Greta Gerwig: o que se sabe sobre o filme da Netflix baseado na famosa saga

Um dos projetos mais aguardados para o futuro da plataforma Netflix são os filmes de Greta Gerwig sobre a saga de C.S. Lewis, ‘As Crônicas de Nárnia’. A cineasta construiu uma reputação sólida graças a suas obras como Lady Bird e Adoráveis Mulheres, e seu filme mais recente e de grande sucesso, Barbie, então muitas pessoas têm grandes expectativas sobre o que Gerwig poderá fazer com as obras do escritor britânico.

O famoso romance de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, foi originalmente adaptado em 2005 por Andrew Adamson, e se tornou um grande sucesso entre o público, principalmente entre as crianças. Graças ao seu sucesso, foram feitas mais duas adaptações: As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008) e As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010), que, embora em menor escala, também conquistaram o coração dos fãs da saga.

O que se sabe sobre os filmes?

Embora ainda não haja muitos detalhes sobre o tão esperado filme, pode-se confiar que Greta está trabalhando intensamente no roteiro para enchê-lo de magia. Segundo revelou Ted Sarandos, CEO da Netflix, “não será contrário ao que a audiência poderia ter imaginado nesses mundos, mas será maior e mais audacioso do que pensavam”.

Além disso, a própria Greta Gerwig revelou o que chamou sua atenção e despertou seu interesse em querer trabalhar na adaptação. "Está conectado ao folclore e contos de fadas da Inglaterra, mas é uma combinação de tradições diferentes", comentou em uma entrevista para a revista Time.

Ainda estando em pré-produção, espera-se que o lançamento do primeiro filme esteja mais próximo de acontecer talvez em 2025, ou até mesmo em 2026. O elenco ainda não foi selecionado, mas, sendo Gerwig a diretora, é muito provável que qualquer ator esteja interessado em fazer parte do projeto.

As Crônicas de Nárnia são uma série de sete livros que seguem as aventuras de diferentes personagens, na maioria crianças e adolescentes, em um país mágico chamado Nárnia. A obra, criada pelo escritor e professor britânico Clive Staples Lewis, é elogiada por ser pioneira na literatura fantástica.