‘Me chamo Loh Kiwan’ é baseado em fatos reais? A origem do filme coreano da Netflix

Song Joong-ki é o protagonista do filme ‘Me chamo Loh Kiwan' | (Jung Jae-gu/Netflix © 2024)

‘Me chamo Loh Kiwan’, o novo filme sul-coreano da Netflix, tem emocionado os espectadores com uma história intensa e emotiva, e um elenco de luxo liderado por Song Joong-ki.

No longa-metragem dramático que marca a estreia de Kim Hee-jin como diretora, o ator interpreta Loh Kiwan, um homem em seus trinta anos que desertou da Coreia do Norte com sua mãe em 2019.

A dupla consegue chegar à China, onde os desertores são fortemente criminalizados. No gigante asiático, a polícia vai buscar Kiwan, que acaba sendo separado de sua mãe.

Cenas do filme ‘Me chamo Loh Kiwan' | (Jung Jae-gu/Netflix © 2024)

O protagonista consegue escapar da Ásia e acaba em Bruxelas, um lugar do qual não conhece nada. Na Bélgica, Kiwan não tem um lar, então ele precisa lutar para se manter aquecido no inverno.

Diante de todos os desafios enquanto aspira a ser um refugiado, é apenas a determinação de realizar o último desejo de sua mãe de encontrar um lugar seguro onde possa viver livre que o impulsiona a continuar.

Durante sua batalha, Kiwan conhece Marie, uma ex-atleta nacional que parece compartilhar de sua mesma sorte, mas enquanto ele está desesperado para sobreviver, ela perdeu a vontade de fazê-lo.

Enquanto lutam para superar suas dificuldades e demônios internos, o improvável casal parece estar formando juntos um futuro mais esperançoso para ambos. Será que conseguirão ter uma vida feliz?

Cenas do filme ‘Me chamo Loh Kiwan' | (Jung Jae-gu/Netflix © 2024)

‘Me chamo Loh Kiwan’ é baseado em fatos reais?

Devido à sua história dramática e crua e aos temas abordados em sua filmagem, muitos membros da audiência têm se perguntado se Me llamo Loh Kiwan é baseado em alguma história real.

A resposta é não, o filme não é baseado em uma história verdadeira, mas sim na adaptação do romance de mesmo nome da escritora sul-coreana Cho Haejin.

A obra lançada em 2011, terceiro romance da autora, narra uma trama fictícia. No entanto, a inspiração para o livro que tornou Cho conhecida entre o público tem suas origens na realidade.

Escenas de la película 'Me llamo Loh Kiwan' | (Jung Jae-gu/Netflix © 2024)

Enquanto trabalhava como professora na Polônia no final da primeira década de 2000, a romancista leu um artigo sobre desertores norte-coreanos na Bélgica, o que a inspirou a escrever a história.

“Também sou uma estrangeira em um país chamado Polônia. No entanto, tenho uma identificação legal e um país para o qual retornar, mas o desertor norte-coreano do artigo, que deseja obter o status de refugiado, não tem identificação, não tem uma pátria para retornar e não tem conhecimento de idiomas para se comunicar de forma alguma”, contou em entrevista à KBS News.

Cenas do filme ‘Me chamo Loh Kiwan' | (Jung Jae-gu/Netflix © 2024)

“Fez-me imaginar um estrangeiro em condições tão desesperadas. Ele é um forasteiro em um nível diferente do meu. Talvez por isso (…) senti simpatia por ele e quis saber mais. Lembro-me de ter escrito um e-mail ao jornalista”, recordou sobre a origem de seu livro.

Mais de uma década depois, a ficção chegou à tela com um roteiro de Kim Hee-jin que os atores Song Joong-ki, Choi Sung-eun e Cho Han-cheul protagonizaram com maestria.

Cenas do filme ‘Me chamo Loh Kiwan' | (Jung Jae-gu/Netflix © 2024)

‘Me chamo Loh Kiwan’ está disponível na Netflix desde sexta-feira, 1 de março de 2024.