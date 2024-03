Mais do que sua cunhada: relação entre Kate Middleton e Harry até a chegada de Meghan Markle

De toda a história que foi contada sobre o relato do príncipe Harry em suas memórias, intituladas ‘Spare’, um dos episódios mais comentados foi o relato do casamento de Kate Middleton com seu irmão, o príncipe William.

O relacionamento de Kate Middleton e o príncipe Harry ao longo dos anos

O herdeiro do trono britânico é retratado por Harry como um noivo que foi ao altar cheirando a rum, e o próprio Duque de Sussex descreve seu papel de padrinho no casamento como um teatro: nem o noivo nem a noiva queriam estar lá. Uma anedota estranha se considerarmos que, naquela época, Harry ainda considerava sua cunhada como ‘uma segunda irmã', algo que ele manteve até Meghan Markle entrar em sua vida.

Harry e Meghan Príncipe Harry

Kate Middleton conheceu seu futuro marido na Universidade de St Andrews e foi sua namorada por oito longos anos, de 2003 a 2011. Isso significa que ela começou uma amizade com Harry quando ele mal era um adolescente e formou ao lado dele um vínculo de cúmplice de irmã mais velha.

Kate Middleton era como uma irmã mais velha para o príncipe Harry

Eles eram tão amigos que, em um dos aniversários do príncipe Harry, ele teve a coragem de lhe dar uma ‘namorada’ em forma de boneca inflável e gostavam de ser vizinhos e assistir Game of Thrones juntos. Recentemente, Harry revelou à imprensa que foi Kate Middleton quem o encorajou a ir a uma festa fantasiado de nazista.

Kate Middleton / príncipe William / Meghan Markle / príncipe Harry Os irmãos se separaram após o mau relacionamento de suas esposas (WPA Pool/Getty Images)

Com o passar do tempo, Kate Middleton se tornou uma espécie de apoio emocional para o príncipe Harry durante uma juventude tumultuada. A boa sintonia entre eles era muito evidente e considerada como certa. O próprio Harry confirmou isso quando o casal real anunciou seu noivado em 2010. “Sempre quis ter uma irmã e agora tenho uma. Conheço a Kate há anos e é fantástico vê-la se tornando parte da família”.