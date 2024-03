João Rock 2024 tem programação anunciada para sua 21ª edição

Nesta terça-feira, dia 5 de março, o festival João Rock divulgou a programação completa para os shows que fazem parte da edição 2024 do evento, a 21ª da história do evento. Conforme publicado pelo G1, os shows acontecerão em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no dia 8 de junho.

Para a edição deste ano, 50% das atrações farão sua primeira participação no festival e prometem shows inesquecíveis que mesclam clássicos da música brasileira com novos talentos que seguem despontando. Os ingressos para o evento começaram a ser vendidos nesta terça-feira, e os valores vão de R$220 (meia entrada para pista) a R$980 (inteira para pista premium).

O festival João Rock acontecerá no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto.

O clássico e o novo

Uma das apostas do festival para a edição de 2024 é justamente a união entre novos artistas e artistas já consagrados pelo público, algo que fica claro pelos nomes de peso anunciados pela organização do festival. Confira as atrações que se apresentarão em cada um dos palcos do João Rock 2024.

Palco João Rock

Emicida e Pitty

Marcelo D2, Djonga e Um Punhado de Bamba

Paralamas do Sucesso

Samuel Rosa

CPM 22

Marina Sena

Armandinho

Thiago Castanho

Marcão Britto - CBJR

Detonautas

Palco Brasil

Lulu Santos

Ney Matogrosso

Djavan

14 Bis

Novos Baianos com Pepeu

Baby do Brasil

Paulinho

Palco Aquarela

Duda Beat

Marina Lima

Maria Gadú

Negra Li

Tássia Reis

Palco Fortalecendo a Cena

Ebony

Ryu The Runner

Wiu

Teto

Veigh