A família de Yasmin Brunet, participante do BBB 24, alegou que está recebendo ameaças de morte via redes sociais. Segundo o site ‘Extra’, eles iriam procurar o Ministério Público (MP) nesta terça-feira (5) para denunciar as mensagens.

De acordo com Luiza Brunet, mãe de Yasmin, que fez a denúncia, os ataques foram recebidos pelo filho, Antônio Brunet e a nora, Marcella Duque. Ela iria ao MP acompanhada de um advogado criminalista para denunciar os ataques via direct do Instagram.

Segundo a matéria, os ataques se intensificaram nos últimos dias devido aos embates com o participante Davi Brito.

“O negócio está preocupante. Ataques de ódio muito fortes. A família está muito preocupada”, teria dito uma fonte ligada à modelo.

“As pessoas querem que digamos o que elas não conseguem dizer. Se frustram quando falamos é literalmente uma violência sem prescrições”, reclamou Luiza Brunet em uma publicação do humorista Leandro Hassum em que ele dizia que precisou apagar outra publicação que criticava Davi após também receber ofensas.

Cunhada publica ameaça de morte

Nesta terça-feira, a cunhada de Yasmin fez um story no Instagram com o print de uma ameaça que recebeu após citar as atitudes do motorista de aplicativo e o embate com Yasmin.

“As medidas cabíveis estão sendo tomadas no MP. Estamos muito mal e abalados com toda essa situação de ameaça”, disse Marcella em entrevista.

Família de Yasmin Brunet recebe ameaça de morte e Luiza Brunet procura Ministério Público Imagem: reprodução Instagram

