Conheça Pablo Cruz Guerrero, que interpretará ‘Chaves’ na série biográfica

O ator mexicano, Pablo Cruz Guerrero, é conhecido por suas diversas participações em novelas, séries, peças de teatro e cinema, tanto na Cidade do México quanto na Espanha e nos Estados Unidos. Seu projeto mais recente é interpretar o personagem de Roberto Gómez Bolaños, ‘Chaves’, na série biográfica intitulada ‘Sem querer querendo’, que já está em processo de filmagem.

Guerrero tem recebido vários elogios nas redes sociais, após mostrar as primeiras imagens interpretando 'Chaves', pois a semelhança tem sido impressionante. Sua carreira artística é um total sucesso, destacando-se em suas participações em suas séries mais recentes, como 'Luis Miguel, a série' e 'A viúva das quintas'.

Além disso, de acordo com sua biografia, Pablo estudou atuação no Centro de Educação Artística da Televisa (CEA), além de ser administrador de empresas. Sua grande estreia foi com a peça 'As Bruxas de Salem', e a esta se somaram 'As Feridas do Vento', 'As Três Irmãs', 'Tartufo', 'Que Ruína de Função', 'A Filha de Rappaccini', entre outras.

Quanto às suas passagens pelo mundo do cinema, o galã atuou em diferentes filmes, como: ‘Sem memória’, ‘O Estudante’, ‘Quase Divas’ e em ‘Sem Prada Sem Nada’.

Em quais novelas Pablo Cruz Guerrero já participou?

Uma das melhores interpretações de Pablo Cruz Guerrero foi na novela mexicana ‘Quando me apaixono’, onde interpretou o personagem ‘Daniel’. Ele também participou de outras produções como: ‘Um Pai Para Toda a Mãe’, ‘Perseguidos’, ‘El Hotel de los Secretos’, ‘Verano de Amor’, ‘Palavra de Mulher’, ‘Jamais te deixarei’, ‘Meu Pecado’, entre outras.

Algumas das suas outras paixões que se destacam na sua vida diária são: esporte, a culinária e a pintura. Além disso, tem estado envolvido em várias causas beneficentes como: ‘Doe em vida’ e ‘Sem milho não há país’, e também se manifestou pacificamente contra a empresa Monsanto.