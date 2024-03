Camila Parker não aguenta mais e toma uma decisão drástica após um poderoso conselho do rei Charles

Nos últimos meses, a família real britânica tem enfrentado dezenas de problemas. O diagnóstico do rei Charles colocou a monarquia em cheque. Por isso, a rainha Camila teve que assumir o seu cargo e lidar com todas as responsabilidades da agenda real. Com mais de 76 anos, a rainha consorte teve semanas muito difíceis com muitos compromissos, e a sua presença foi necessária em vários eventos.

A rainha Camila vai tirar alguns dias de descanso devido à sua agenda agitada

Diante dessa situação, Camila da Inglaterra se sentiu sobrecarregada e tomou uma decisão drástica. A rainha optou por “se afastar temporariamente” depois de assumir “The Firm” na ausência do rei Charles III.

Camila Parker A rainha é das mulheres mais criticadas (Sean Gallup/WPA Pool / Getty Images)

De acordo com as últimas informações que surgiram, a rainha Camila teria tudo pronto para tirar alguns dias de folga de sua agenda ocupada. A consorte planeja desfrutar de alguns dias de sol no exterior. No entanto, o local onde ela pretende descansar ainda não foi revelado.

Desde que a rainha Camila assumiu o lugar do rei Charles III após o diagnóstico de seu câncer, a consorte teve 13 compromissos oficiais. De repente, a agenda da rainha estava cheia de várias atividades às quais ela tinha que comparecer. Na semana passada, ela participou da cerimônia em memória de Constantino da Grécia.

Camila Parker estaria sofrendo de “exaustão física, mas também emocional”

Naquele momento, ele se encontrou com grande parte da realeza europeia, mas a ausência do rei Charles III e do príncipe William não passou despercebida.

Rei Charles III / Camila Parker Rei Charles III e Rainha Camilla acenam para a população do balcão do Buckingham Palace após a cerimônia de sua coroação, em Londres, 6 de maio de 2023. (AP Photo/Petr David Josek) (Petr David Josek/AP)

Toda a agitação envolvida em uma agenda desse calibre acabou por drenar as energias físicas da consorte. Os meios de comunicação britânicos afirmam que existe um "esgotamento físico, mas também emocional". A rainha teria escolhido um destino ensolarado, com boa temperatura, onde possa descansar e relaxar sem preocupações.

Parece que o rei Charles III estaria por trás dessa decisão, já que ele tem visto o grande desgaste que sua esposa tem sofrido nas últimas semanas.