BBB 24: Yasmin pede para sair e web reage fortemente; eliminação será hoje

A briga com Davi durante o sincerão desta segunda-feira (04) fez todo mundo deixar o pedestal dentro do reality show e Yasmin Brunet pediu para sair do BBB 24, caso o brother volte do paredão desta terça-feira (06).

“Se ele voltar desse paredão, eu imploro para vocês me colocarem no próximo, por favor”, disse a sister famosa.

Chorando muito, Yasmin reuniu outros brothers e sisters na área externa da casa e deixou bem claro suas razões para ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil: “Por favor, por favor, se ele voltar desse paredão me bota no próximo, eu te imploro. Eu quero sair, sério. Eu não quero ficar aqui com ele”.

BBB 24: Yasmin Brunet não suporta mais viver com Davi (Reprodução/Globo)

A web reagiu com força diante do pedido da modelo em deixar o BBB. Nos comentários envolvendo a afirmação de Yasmin, muitos fãs do reality show da Globo afirmaram que Davi volta deste paredão, então, é hora da famosa arrumar as malas.

“Quem tá ansioso pra ver o Davi voltando amanhã do paredão?”, questionou uma pessoa. Uma outra escreveu “chora mas fofa , Davi campeão”, deixando claro que ela será eliminada se for para berlinda do BBB 24.

Um outro comentário que chamou a atenção foi de um fã do programa da Globo que destacou que Yasmin Brunet “nunca deve ter passado nem 1% do que esse garoto com 21 anos [Davi] já passou pela realidade dele”.

Por fim, há quem retome a briga no sincerão do BBB 24 e afirme que Davi teve uma “visão perfeita do jogo da Leyde”: “Poucos perceberam, quando a Leyde leva informação dos votos no Bin não era pra salvar Alane e sim pra tirar a Yasmin da reta. Por isso que a Bia votou no Bin, se ela votasse na Yasmin com o voto duplo da Pitel ia empatar...ela bagunçou o jogo delas e por isso Alane foi pro paredão! Ela mesma disse q joga com o Buda e não com as fadas”.

