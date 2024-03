BBB 24: Mais expulsões? Após briga generalizada, participantes recebem alerta sobre agressão física

Após os nervos aflorarem na noite da última segunda-feira (4) durante o ‘Sincerão’ do BBB 24, a produção precisou chamar a atenção dos participantes.

Leidy Elin, Davi e Yasmin estavam no centro da briga, que teve diversos insultos verbais. Enquanto Davi pedia para o operador das câmeras do reality focar em Leidy, a sister dizia para o motorista de aplicativo ir reclamar no confessionário.

“Câmera, pega ela aí. Pega ela aí. Hora de se trabalhar aí, óh. Falando pra porr*. “Não aparece no jogo e quer aparecer agora”, disse o brother.

“Eu te agredi? Vai no confessionário pra eu ser expulsa. Vai lá amor, que você só elimina assim”, disse a trancista, citando a expulsão de Wanessa Camargo após Davi reclamar de agressão por parte da ‘Camarote’.

Big Boss faz alertas

Um dos primeiros alertas da produção foi direcionado à Davi. “Olha a câmera lá, ó”, fala Davi. “Eu te agredi? Vai no confessionário pra eu ser expulsa. Vai lá amor, que você só elimina assim”, disse a voz.

A voz também falou sobre as provocações entre os brothers e sisters, dizendo que eles poderiam fazer o que bem entender, mas com algumas ressalvas.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: ‘Ele é psicopata’, afirma Yasmin após briga com Davi na madrugada

“Mimimi de agressão não existe [...] Agressão é física. Fora isso, façam o que quiserem”. Acender a luz do quarto, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no meio do caminho. É um problema dos senhores, não nosso. Vamos avaliar a agressão física, que pode ser pequena, grande ou média, de acordo com a relação que vocês têm com uma pessoa [...] Parem de mimimi, jogo que segue”.

Em mais uma ocasião, já dentro da casa, o ‘Big Boss’ volta a alertar os participantes.

“Não, senhores, você não vai ao confessionário. Não é você quem decide quem sai, quem fica, e se agrediu ou não. A decisão é nossa. [...] Ninguém de vocês decide quem é eliminado”, explicou.

