BBB 24: Leidy Elin acusa Davi de ter expulsado Wanessa; mas Boninho responde

Durante a madrugada desta terça-feira (05), Leidy Elin acusou Davi de ter expulsado Wanessa Camargo do BBB 24, mas Boninho interferiu na briga e respondeu que “nenhum participante” tem tal poder dentro do reality show da Globo.

Tudo aconteceu depois do sincerão, que aconteceu na noite de segunda-feira (04), quando Leidy mandou Davi ao confessionário para pedir sua saída do Big Brother Brasil. Em tom de ironia, a sister disse:”Eu te agredi? Vai no confessionário para eu ser expulsa! Você só elimina assim”, disparou a aliada de Yasmin.

De acordo com a produção do BBB, a decisão sobre a expulsão de Wanessa e qualquer outro participante do programa é da produção.

“Não é você que decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é que decidimos. Nenhum de vocês decide quem é eliminado”, alertou Boninho em um alerta para toda casa.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: ‘Ele é psicopata’, afirma Yasmin após briga com Davi na madrugada

“O que nós iremos avaliar é agressão física, que pode ser pequena, grande, média, de acordo com a relação que vocês têm com a pessoa. Susto, que alguém bater com a mão, isso não é agressão física. Parem de mimimi, jogo que segue”, concluiu o recado.

Quem vai sair do BBB 24?

Vale destacar que o paredão BBB será decidido nesta terça-feira (05) e Alane, Davi e Michel estão na berlinda desta vez. Eles entraram de formas diferentes, mas disputam a preferência do público.

Paredão BBB 24: Davi atente o big fone e está na mira do público (Reprodução/Globo)

Davi, por exemplo, atendeu o big fone, que tocou diversas vezes durante a semana, e acabou direto na berlinda do reality. No domingo (03), o líder Lucas Henrique teve que escolher entre Michel, Isabelle e Alane, suas escolhas para o Na Mira da Líder e acabou colocando Michel, que também o fez de alvo nas últimas semanas.

Alane foi a mais votada pela casa, no confessionário, e Davi teve direito a um contragolpe e puxou Yasmin para o paredão, mas a modelo deixou a berlinda depois da prova bate-volta.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Mais expulsões? Após briga generalizada, participantes recebem alerta sobre agressão física