BBB 24: fãs de Davi estariam ameaçando família de Yasmin Brunet. “Piorou um pouco as coisas, sabe? Tá difícil”

A modelo Luiza Brunet, mãe de Yasmin, uma das confinadas na casa do BBB 24, disse que ela e sua família estão sendo ameaçadas por seguidores de Davi, um dos principais rivais da filha no reality.

Ela contou que vai procurar a polícia e o Ministério Público para denunciar as ameaças que ela e o filho estão recebendo pelas redes sociais por fãs do programa. “Piorou um pouco as coisas, sabe?! Tá difícil, disse a ex-modelo, que planejou para esta terça-feira registrar um boletim de ocorrência acompanhada de seu advogado.

Luiza vem acompanhando de perto a participação da filha no BBB e não gostou quando Davi chamou sua filha de “inútil, alegando que ele cometeu crime de “injúria” contra Yasmin.

Ontem, a modelo saiu em defesa da filha contra as agressões de Davi. “Uma mulher forte, independente, inteligente, com autoestima e autonomia econômica e emocional incomoda o menino e alguns homens também. Pois este não seria o papel da mulher. Sempre tentam nos oprimir, julgar e desmerecer com adjetivos. BBB, um espaço que sangra. Este é o estado emocional que o programa proporciona. A realidade é outra. Falta acolhimento e respeito. E os patrocinadores apoiam isso. Como mãe [estou] decepcionada”, disse Luiza Brunet.