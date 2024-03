BBB 24: ‘Ele é psicopata’, afirma Yasmin após briga com Davi na madrugada

Yasmin Brunet chamou Pitel e Buba para conversar sobre a briga com Davi durante a madrugada, depois do último sincerão do BBB 24. Chocada com tudo, a modelo chegou a afirmar que o baiano é “psicopata”. Confira abaixo a conversa entre a famosa e seus aliados na área externa da casa.

“Idependente do que eu queria fazer, não era para eu dar para ele a reação que ele queria. Por que ele acabou controlando o que eu estava sentindo. Ele não pode ter esse direito. Ele não pode ter esse poder de controlar o que eu sinto”, começou Yasmin.

Confirmando que se descontrolou com Davi, ela disse para Lucas Henrique e Pitel que Davi amou a situação: “Ele sentiu prazer extremo, dava pra ver na cara dele o sorrisinho”, contou a carioca.

BBB 24: Yasmin pede para sair e web reage fortemente (Reprodução/Globoplay)

Pitel interrompe Yasmin e diz que este é o jogo de Davi dentro do BBB 24: “Mas ele é assim, essa é a característica dele. Essa é a maior característica dele”, disse a sister.

Em seguida, a camarote do Big Brother Brasil disse que entregou de bandeja aquilo que Davi queria: “Eu dei para ele isso, por que ele queria. Ele estava na moral, suave na nave” e afirmou que a briga não foi igual para ambos.

“Se fosse algo descontrolado, uma briga de ambos, mas não foi. Foi ele me descontrolando e eu me descontrolando por causa dele, porque ele é pisicopata, pisicopático, sei lá que porr@...frio para cacete. Ele faz isso para tirar essa reação”.

A modelo, que também já chegou para pedir que a coloquem no próximo paredão do BBB 24, deixou claro em sua declaração que Davi fez tudo bem pensado: “Como ele viu que isso me incomodou ontem [domingo], e eu não falei nada, ele tentou de novo e hoje [segunda-feira] ele conseguiu o que ele queria”.

