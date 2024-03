BBB 24: Davi diz que não vai deixar a casa o desmerecer e alerta: “Não vou pegar leve com ninguém”

Após participar de uma briga generalizada durante o ‘Sincerão’ da última segunda-feira (4), Davi desabafa com Isabelle sobre as atitudes dos colegas de confinamento no BBB 24.

Para ele, os participantes não pegam leve com ele, e por isso não vai deixar que ninguém o desmereça.

“Eles não pegam leve comigo, eu não vou pegar leve com ninguém aqui”, afirma o motorista de aplicativo. Ao ser rebatido por Isabelle por “estar e tornando igual a eles”, o baiano responde: “Não estou me tornando igual, estou usando o meu outro lado, que é a minha personalidade forte que eu tenho. O leão que está dentro de mim.”

“Eu não vou deixar ninguém aqui me desmerecer ou falar do meu nome e eu não me posicionar. Eu não vou deixar”, conclui Davi.

Mais expulsões? Após briga generalizada, participantes recebem alerta sobre agressão física

Após os nervos aflorarem na noite da última segunda-feira (4) durante o ‘Sincerão’ do BBB 24, a produção precisou chamar a atenção dos participantes.

Leidy Elin, Davi e Yasmin estavam no centro da briga, que teve diversos insultos verbais. Enquanto Davi pedia para o operador das câmeras do reality focar em Leidy, a sister dizia para o motorista de aplicativo ir reclamar no confessionário.

“Câmera, pega ela aí. Pega ela aí. Hora de se trabalhar aí, óh. Falando pra porr*. “Não aparece no jogo e quer aparecer agora”, disse o brother.

“Eu te agredi? Vai no confessionário pra eu ser expulsa. Vai lá amor, que você só elimina assim”, disse a trancista, citando a expulsão de Wanessa Camargo após Davi reclamar de agressão por parte da ‘Camarote’.

Big Boss faz alertas

Um dos primeiros alertas da produção foi direcionado à Davi. “Olha a câmera lá, ó”, fala Davi. “Eu te agredi? Vai no confessionário pra eu ser expulsa. Vai lá amor, que você só elimina assim”, disse a voz.

A voz também falou sobre as provocações entre os brothers e sisters, dizendo que eles poderiam fazer o que bem entender, mas com algumas ressalvas.

“Mimimi de agressão não existe [...] Agressão é física. Fora isso, façam o que quiserem”. Acender a luz do quarto, fazer uma brincadeira, botar uma cadeira no meio do caminho. É um problema dos senhores, não nosso. Vamos avaliar a agressão física, que pode ser pequena, grande ou média, de acordo com a relação que vocês têm com uma pessoa [...] Parem de mimimi, jogo que segue”.

Em mais uma ocasião, já dentro da casa, o ‘Big Boss’ volta a alertar os participantes.

“Não, senhores, você não vai ao confessionário. Não é você quem decide quem sai, quem fica, e se agrediu ou não. A decisão é nossa. [...] Ninguém de vocês decide quem é eliminado”, explicou.