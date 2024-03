“Amor da minha vida”, Hailey Bieber desmentiu os rumores de crise matrimonial com Justin

Hailey Bieber dissipou os rumores de problemas em seu casamento com Justin Bieber com uma publicação romântica em suas redes sociais.

O cantor fez aniversário em 1º de março passado, então a modelo aproveitou a ocasião para divulgar uma dedicatória em comemoração aos seus 30 anos, destacando o amor que sente por ele.

"¡¡¡¡¡¡¡30!!!!!!!??????!!!! Isso foi rápido. As palavras nunca poderiam realmente descrever a beleza do que você é. Feliz aniversário para você... amor da minha vida, para toda a vida", escreveu Hailey Bieber com uma série de fotos deles juntos e com um vídeo onde os vemos abraçados e se beijando.

Os rumores de problemas matrimoniais entre o casal de famosos surgiram depois que Stephen Baldwin, pai da modelo, pediu orações por eles.

Hailey Bieber e Justin como cristãos

Hailey e Justin Bieber são conhecidos por serem devotos cristãos. Daí a importância do pai dela pedir orações. Segundo o portal Quien, também destacou o pedido de oração feito por Víctor Marx, fundador do Ministério All Things Possible, como amigo da família.

"Cristãos, por favor, quando pensarem em Justin e Hailey, tirem um momento para oferecer uma pequena oração para que tenham sabedoria, proteção e se aproximem do Senhor", disse Marx, que enfatizou que ele e sua esposa oram pela casal.

"Há desafios especiais que as pessoas em posições de alta visibilidade enfrentam e também o inimigo não quer que elas se aproximem de Jesus. Muitas vezes, independentemente das coisas materiais ou dos elogios, elas frequentemente enfrentam uma intensa guerra espiritual que busca fazer naufragar sua fé, seu casamento e sua vida em geral. Então, obrigado", expressou.

Os pedidos de oração aparentemente incomodaram Hailey, que recentemente se viu envolvida em polêmica devido à prisão de sua irmã mais velha, Alaia Baldwin Aronowm, acusada de agressão e invasão de propriedade, após agredir funcionários do Clube Elan na Geórgia.

Alaia Baldwin admitiu ter atacado, mas alegou tê-lo feito em legítima defesa, embora testemunhos dos funcionários do local tenham contradito suas declarações.