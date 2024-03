Taylor Swift está causando uma disputa por seus shows entre Singapura e Filipinas

Singapura supostamente ofereceu uma alta quantia em dinheiro por exclusividade à cantora e compositora Taylor Swift para que, durante sua turnê ‘Eras’, não oferecesse concertos em outro país da Ásia, o que gerou uma disputa com autoridades das Filipinas, que defendem seu direito de desfrutar das apresentações da vencedora do Grammy.

A cantora está programada para realizar seis apresentações de 1 a 9 de março no Estádio Nacional de Singapura, com capacidade para 55 mil pessoas, mas supostamente há negociações para que ela não se apresente em outras nações da região asiática.

“Parece que o governo de Singapura concedeu cerca de US$ 3 milhões em subsídios à AEG para organizar o concerto em Singapura. O problema é que não será realizado em nenhum outro lugar da região”, disse o legislador Joey Salceda, conforme relatado pelo The Straits Times, que indicou que o funcionário instou o Departamento de Assuntos Exteriores das Filipinas (DFA) a rejeitar essas negociações de Singapura.

"Os nossos países são bons amigos. Por isso, ações como essa doem", disse Salceda.

Taylor Swift Getty Images (Marcelo Endelli/TAS23/Getty Images for TAS Rights Mana)

Business Insider relatou que o pronunciamento de Salceda veio após o primeiro-ministro da Tailândia revelar que Singapura negociou o acordo com Swift para que ela não fizesse shows nos outros nove territórios da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que inclui Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar e Vietnã.

Taylor Swift e declarações

Os três milhões de dólares que Singapura supostamente oferece é o valor por cada concerto. No entanto, não se sabe se Taylor Swift aceitou, pois ela ainda não se pronunciou sobre o assunto.

O The Straits Times publicou que a Junta de Turismo de Singapura (STB) e o Ministério da Cultura, Comunidade e Juventude confirmaram que têm o apoio das autoridades para os concertos da estrela pop, mas não especificaram quanto dinheiro foi contribuído.

Um evento do porte de Taylor Swift é algo que tem impacto na economia. Daí as diferenças entre as autoridades. A isso se somam as divergências dos fãs, principalmente os das Filipinas e outras regiões da Ásia.