Taylor Swift: assim seria a filha da cantora e Travis Kelce de acordo com a Inteligência Artificial

Taylor Swift não tem medo de corações partidos ou desilusões, pois ela sabe que cada um está destinado a encontrar seu final feliz. É por isso que depois de alguns relacionamentos fracassados com artistas como Joe Alwyn, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris, Joe Jonas, Tom Hiddleston, Connor Kenndy, Taylor Lautner, John Mayer e outros, a intérprete de Anti-Hero decidiu tentar novamente no amor, desta vez com Travis Kelce, o jogador profissional de futebol americano do Kansas City Chief.

Filha de acordo com a IA

Foi em julho do ano passado, quando o jogador da NFL decidiu conquistar o coração de Taylor Swift com uma pulseira da amizade, mas hoje em dia são inseparáveis.

"Adoro quando a Taylor vem, me apoia e curte o jogo com minha família e amigos. Tem sido apenas um ano maravilhoso. Sabe, tem sido uma jornada muito, muito louca que eu nunca poderia ter previsto. Mas estou me divertindo com isso", revelou Travis no programa The Pat McAfee sobre a vencedora do Grammy assistindo aos seus jogos.

Muito tem sido especulado sobre o futuro de um dos casais mais populares de toda a internet e da farândula internacional, e até mesmo alguns meios de comunicação mencionaram supostos planos para um casamento.

Para Travis Kelce, seu amor por Taylor Swift não é uma "aventura". "A equipe de Taylor está convencida de que ele é o certo!", revelaram e acrescentaram que "Eles estão tão apaixonados".

Nesse sentido, alguns aplicativos baseados em Inteligência Artificial começaram a se perguntar como seria a filha de Travis Kelce e Taylor Swift. O Face Lab assumiu a tarefa de combinar as fotos da cantora com as do jogador de futebol americano para descobrir como seria um futuro bebê.