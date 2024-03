Renascer: Damião mata sua primeira vítima no capítulo desta segunda-feira; veja

Damião (Xamã) mata sua primeira vítima no capítulo desta segunda-feira de Renascer (Reprodução/Globo)

Damião (Xamã) mata sua primeira vítima no capítulo desta segunda-feira (04) de Renascer. O matador profissional some, por um bom tempo, da fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e todos ficam desconfiados.

Em cenas que vão ao ar logo mais de noite, Damião mata o intermediário de Egídio (Vladimir Brichta), sem saber quem foi o mandante do atentado contra José Inocêncio. No entanto, o personagem de Xamã foi contratado para matar o protagonista da novela da Globo, mas acaba com a vida de outro personagem.

Vivendo na fazenda de Inocêncio, o matador profissional acaba se apegando ao falso patrão e, por causa disso, não consegue matá-lo. No entanto, outro personagem acaba tendo um final trágico na adaptação feita por Bruno Luperi.

Damião mata personagem de Renascer, mas não será José Inocêncio (Fábio Rocha/Globo)

Em Renascer, Damião mata um dos capangas do coronel Egídio, que não teve seu nome ainda revelado, mas será interpretado pelo ator Osvaldo Mil. Sem dó, o personagem de Xamã vai matar o rival dando várias facadas.

Damião revela o plano fatal

O plano de Egídio será revelado para José Inocêncio. Antes de matar o capanga do vilão de Renascer, Damião avisa o protagonista da novela da Globo que foi pago para matá-lo, mas que não vai conseguir fazer o que prometeu para o coronel.

Então, a morte do capanga de Egídio é uma prova de lealdade para José Inocêncio, que no começo fica desconfiado do personagem vivido pelo rapper.

Renascer: Damião foi contratado para matar José Inocêncio Fábio Rocha/Globo (Fábio Rocha/Globo)

Outro motivo para Damião não matar Inocêncio é sua paixão por Eliana (Sophie Charlotte), que acontece depois que ele se casa com Ritinha (Mell Muzillo), que revela no capítulo da próxima terça-feira (27), que sentiu seu corpo tremer ao beijar Damião.

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

