Qual é a relação de Kate Middleton com Willy Wonka?

Kate Middleton desencadeou uma onda de incerteza e especulações após estar ausente desde dezembro de 2023, devido a uma cirurgia abdominal que a manterá afastada de seus compromissos até o final de março.

A quantidade de dias que a princesa de Gales está desaparecida tem causado preocupação entre os internautas e seguidores da realeza britânica, pois, ao contrário da doença do rei Charles, que foi diagnosticado com câncer, sobre Middleton decidiram não divulgar detalhes.

Num primeiro comunicado do Palácio de Kensington, foi informado que, em prol do bem-estar da princesa e de seus filhos, eles preservariam os detalhes de seu estado. No entanto, após várias semanas sem detalhes, as especulações se tornaram as grandes protagonistas.

Kate Middleton e sua relação com Willy Wonka

São muitas as teorias conspiratórias que surgiram, desde a Kate Middleton ter feito uma cirurgia plástica, ter doado um rim ao rei Charles, estar enfrentando problemas de saúde mental ou possíveis doenças que exijam o tempo de recuperação que ela tirou.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi a relação estabelecida entre a futura rainha da Inglaterra e Willy Wonka, uma proximidade que parece bastante abstrata, mas que tem uma razão.

Em Glasgow, uma cidade portuária no rio Clyde, no oeste das Terras Baixas da Escócia, está sendo realizada uma experiência inspirada na história de Willy Wonka, a qual tem recebido muitas críticas negativas.

Isso ocorreu porque a experiência era esperada para ser direcionada à família, tendo sido promovida como uma “celebração do chocolate em todas as suas deliciosas formas”, mas a realidade foi outra e os participantes ficaram sobrecarregados ao ver que o local não correspondia às imagens com as quais havia sido promovido, o que causou o choro de centenas de crianças e os pais solicitaram o reembolso do seu dinheiro.

No meio do evento, ocorreu o desaparecimento de Kate, o que levou os usuários da internet a, de forma irônica, afirmarem em X que sua ausência se deve ao fato de estar trabalhando na experiência de Willy Wonka em Glasgow, criando uma infinidade de memes.

“Eu tentando explicar aos meus amigos a experiência de Kate Middleton e Willy Wonka depois de dar voltas sem rumo”, “A experiência de Willy Wonka acontecendo ao mesmo tempo que o desaparecimento de Kate Middleton neste aplicativo é como quando Harry Styles cuspiu em Chris Pine na semana em que a Rainha estava doente”, “Dando ‘like’ em todos os tweets sobre Willy Wonka e Kate Middleton”, foram alguns comentários.