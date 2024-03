Paredão BBB 24: Michel eliminado nesta terça-feira (05)? Web reage com força

Michel pode ser eliminado nesta terça-feira (05). Disputando o paredão BBB 24 com Alane e Davi, o brother virou assunto na web desde a noite de domingo (03).

Logo após a votação dentro da casa, o público que acompanha o reality show da Globo resolveu opinar e levantar sua torcida para a eliminação de Michel, que foi chamado de planta por parte dos fãs do programa.

Segundo uma outra pessoa, já que Yasmin conseguiu escapar do paredão, então é fora Michel: “Quem está no paredão é o Davi , o Michel e a Alane. Meu povo vamos eliminar o Michel a hora é essa vamos manter a palavra meu povo. É na terça-feira a eliminação, fora Michel.

Uma outra pessoa disse que não torce para Davi vencer o BBB 24, mas que “ainda não é momento dele sair” do reality show. A fãs do programa da Globo afirmou ainda que seu pódio é formado por Mateus Alegrete, Bia e Alane.

O paredão entre Michel, Davi e Alane também fez com que frases como “botão do fora Michel” e “votem muito para o Michel sair” aparecessem nas redes sociais do Big Brother Brasil.

A formação do 11º paredão do BBB 24

Alane, Davi e Michel estão no paredão de formas diferentes e disputam a preferência do público. Davi, por exemplo, atendeu o big fone, que tocou diversas vezes durante a semana, e acabou direto na berlinda do reality.

No domingo (03), o líder Lucas Henrique teve que escolher entre Michel, Isabelle e Alane, suas escolhas para o Na Mira da Líder e acabou colocando Michel, que também o fez de alvo nas últimas semanas.

Alane foi a mais votada pela casa, no confessionário, e Davi teve direito a um contragolpe e puxou Yasmin para o paredão, mas a modelo deixou a berlinda depois da prova bate-volta.

