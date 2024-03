Paredão BBB 24: Fora Davi? Nem todos querem ver o rival de Wanessa na final

Mais um paredão do BBB 24 está formado e, desta vez, a web elevou os pedidos de fora Davi. Ao que tudo indica, nem todos querem ver o rival de Wanessa Camargo na final do reality show da Globo.

Depois da votação de domingo (03), que já começou com Davi emparedado, fãs do programa reagiram fortemente. Alguns disseram ainda que já está na hora do baiano deixar o programa.

“Eu estava torcendo para o Davi,Isabela e Beatriz, mas acho que a soberba tomou ele e, então, devemos eliminar o Davi”, escreveu uma pessoa nos comentários de um post feito no perfil oficial do BBB 24 no Instagram.

Uma segunda pessoa deixou bem claro para todos que pretende votar mais de mil vezes para Davi ser eliminado nesta terça-feira (05) do BBB 24.

Há também quem chame o pipoca de vítima do reality show, afirmando que ele se fez de vítima o tempo todo e que agora sua verdadeira face está aparecendo para o público e, por isso, ele deve sair do Big Brother Brasil.

Ainda nos comentários feitos pela web, depois da formação do décimo primeiro paredão do BBB, um fã do programa da TV Globo disse que Davi é “doentio” e que ele precisa sair da casa: “A torcida do Davi está mirando no Michel ! Vamos lá votar no Davi. Ele é doentio e precisa sair”.

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB

No último sábado (02), a web ficou chocada com o anúncio envolvendo a expulsão de Wanessa do Big Brother Brasil. Do programa, a cantora foi direto ao aeroporto e voou para perto da família.

Fora do BBB 24, Wanessa volta reencontra a família e recebe carinho dos fãs (Reprodução/Globo)

Já a Globo se manifestou com um comunicado oficial, onde afirma que, segundo o relato do participante Davi, na tarde do último sábado (02), a agressão cometida pela cantora Wanessa Camargo foi confirmada e que, seguindo as regras do reality show, a famosa deixou o Big Brother Brasil.

Como tudo aconteceu durante a tarde, a Globo disse ainda que “mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”.

A formação do 11º paredão do BBB 24

Alane, Davi e Michel estão no paredão de formas diferentes e disputam a preferência do público. Davi, por exemplo, atendeu o big fone, que tocou diversas vezes durante a semana, e acabou direto na berlinda do reality.

No domingo (03), o líder Lucas Henrique teve que escolher entre Michel, Isabelle e Alane, suas escolhas para o Na Mira da Líder e acabou colocando Michel, que também o fez de alvo nas últimas semanas.

Alane foi a mais votada pela casa, no confessionário, e Davi teve direito a um contragolpe e puxou Yasmin para o paredão, mas a modelo deixou a berlinda depois da prova bate-volta.

