Paraíso Tropical: Bebel enganou Jáder para encontrar seu verdadeiro amor

Na novela Paraíso Tropical, Bebel (Camila Pitanga) enganou Jáder (Chico Diaz) para encontrar seu verdadeiro amor. Disposta a conhecer homens mais ricos, a prostituta da novela da Globo não queria mais esperar a “boa vontade” do namorado e resolve agir por conta própria.

Em cenas da novela de 2007, reprisada nas tardes da TV Globo, ao escutar uma conversa dele ao telefone com uma de suas garotas, Bebel descobre que um empresário está precisando de companhia e trata de montar um plano para aparecer no local marcado para o encontro.

Paraíso Tropical Paraíso Tropical: Olavo dá a Jáder um envelope com a comissão pela venda do carro (Márcio de Souza/Globo)

Para que o personagem de Chico Diaz em Paraíso Tropical não desconfie de nada, Bebel finge estar dormindo e, no momento em que a deixa, ela rapidamente se apronta para o que considera sua grande oportunidade.

LEIA TAMBÉM: Paredão BBB 24: Fora Davi? Nem todos querem ver o rival de Wanessa na final

Ao chegar ao apartamento, se depara com Olavo (Wagner Moura) que, ao vê-la, inicialmente, leva um susto, já que fica com receio de que Bebel o reconheça do plano que aplicou contra Daniel (Fábio Assunção) , com a ajuda de Jáder.

Na novela Paraíso Tropical, grávidez de Bebel é usada em golpe para arrancar dinheiro de Antenor (João Miguel Júnior/Globo)

O desconforto, no entanto, dura pouco tempo, já que o empresário percebe que a garota, na verdade, só está querendo se dar bem e chega, inclusive, a achar graça da situação.

Escrita pelos autores Gilberto Braga e Ricardo Linhares, a novela Paraíso Tropical foi exibida originalmente no ano de 2007, no horário nobre da TV Globo. Substituindo a história de Páginas da Vida. Ao todo, a versão original da novela da TV Globo contou com 179 capítulos.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

LEIA TAMBÉM: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 4 a 8 de março de 2024