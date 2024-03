Onde está Clara Chía? Mistério cresce após o desaparecimento da namorada de Piqué e revelam a suposta razão

Meses atrás, a namorada do ex-jogador de futebol foi obrigada a sair da casa que compartia com ele quando Milan e Sasha passavam tempo com o pai - Shakira impôs uma cláusula exigindo que Clara Chía não convivesse com as crianças.

No entanto, vários meios de comunicação apontam que há algumas semanas isso não está mais acontecendo e a cantora poderia ter permitido uma aproximação da catalã com as crianças para buscar uma convivência saudável e deixar para trás suas diferenças no passado.

Clara Chía desaparecida

No entanto, a imprensa cor-de-rosa espanhola não para de vasculhar a vida dessas celebridades e, há algum tempo, lançou seus holofotes em Clara Chía, que se cuida para não aparecer e evitar causar alvoroço na imprensa.

Recentemente, o El Nacional de Catalunya publicou que Piqué e Clara compraram uma luxuosa casa nos arredores de Barcelona. Trata-se de uma residência situada em plena natureza para onde pretendem mudar-se em breve, para começar uma nova etapa uma vez que as obras de reforma, que já estão em andamento, terminem.

De acordo com o portal Woman, fontes próximas ao casal garantem que eles estão finalizando os preparativos finais e que vão alternar sua estadia entre esta nova casa e seu ático em Barcelona.

Este seria um dos motivos pelos quais Clara Chía teria estado “desaparecida” nos últimos meses, já que está imersa em toda a logística que envolve o processo.

Sinos de casamento estão tocando e gravidez?

De acordo com a mídia catalã, os planos de casamento, tão falados no início do relacionamento com Piqué, voltam a ser mencionados com força e a publicação assegura que o casal planeja fazê-lo a curto prazo "pois estão focados em consolidar o relacionamento antes de dar o próximo passo".

Outro dos rumores que soa muito forte e aparentemente mantém Clara Chía afastada dos holofotes das câmeras é sua possível gravidez de Gerard Piqué.

As especulações começaram após uma foto em que a jovem de 23 anos aparecia escondida atrás de uma máscara e óculos escuros, vestindo calças de moletom, uma jaqueta curta e um body preto sob o qual se intuía uma barriguinha incipiente.

