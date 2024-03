O impressionante cachê de Rihanna para fazer show para filho do homem mais rico da Índia

A cantora Rihanna deu início com um concerto à festa de três dias que o magnata Mukesh Ambani, o homem mais rico da Índia, realizou em Mumbai como celebração prévia ao casamento de seu filho Anant Ambani com sua noiva Radhika Merchant. A cantora recebeu uma quantia substancial de dinheiro pelo show como parte da comemoração que contou com a presença de políticos, celebridades e milionários.

O Daily Mail citou o MailOnline ao relatar que a cantora americana recebeu o pagamento de cinco milhões de libras esterlinas, o que equivale a 6,3 milhões de dólares. A artista chegou à Índia com seu parceiro, o rapper A$AP Rocky. Os fãs não pararam de se aproximar dela no aeroporto da cidade para pedir fotos, algo que ela recebeu de forma receptiva e sorridente.

Apesar da quantia vultosa de dinheiro pelo concerto, as críticas não faltaram nas redes sociais, onde vídeos do show de Rihanna viralizaram. Não faltaram comentários desqualificando a apresentação da artista de 36 anos e mãe de dois.

De acordo com o Daily Mail, no concerto, a artista cantou um repertório de 19 músicas com seus maiores sucessos. Este foi o seu primeiro show ao vivo desde o Super Bowl de 2023 e seu primeiro concerto completo em oito anos. No entanto, nas redes sociais, as críticas não foram muito boas.

"Terrível atuação", "eu tenho amado a Rihanna desde o primeiro dia, mas temos que ser honestos. Essa atuação parecia terrível. Ela só precisa empacotar todo o material musical se é assim que ela se comporta", "ela está cantando enquanto o microfone não está perto de seu rosto", "uma coisa que ela poderia ter feito era recriar suas músicas para diminuir o tom. Isso é realmente fácil para um cantor treinado", "pior que o Super Bowl", "como se ela não quisesse estar ali", foram alguns comentários de acordo com a fonte citada.

Rihanna na véspera do casamento do ano

O casamento entre Anant Ambani e Radhika Merchant está marcado para o final de 2024. Desde já, é considerado o casamento do ano e um dos mais caros da história da Índia.

Apenas com a presença dos convidados da festa prévia, já se tem uma soma milionária considerável, pois compareceram celebridades e milionários como Mark Zuckerberg com sua esposa Priscilla Chan, Bill Gates, os atores Saif Ali Khan e Kareena Kapoor Khan, Ivanka Trump, o rei do Butão, o ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt e o ex-primeiro-ministro canadense Stephen Harper.

Durante os três dias da festa prévia iniciada nesta sexta-feira e avaliada em uma média de 120 milhões de libras esterlinas, o bilionário Mukesh Ambani fornecerá comida para os moradores da região. O patrimônio do empresário do setor de petróleo e telecomunicações é estimado em 114 bilhões de dólares e, de acordo com a Forbes, ele é uma das pessoas mais ricas da Ásia.

Para a festa de sua filha em 2018, supostamente Ambani pagou 100 milhões de dólares e pagou cerca de 6 milhões para Beyoncé fazer um show ao vivo. O casamento de seu filho, não será exceção.