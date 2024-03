Netflix: estes são os filmes originais que a plataforma lançará no mês de março

O mês de março promete ser emocionante para os assinantes da Netflix, já que a plataforma de streaming anunciou uma lista de filmes originais que chegarão ao seu catálogo.

De sci-fi a animação, estes filmes oferecem uma variedade de gêneros para satisfazer os amantes de cinema. Aqui apresentamos alguns dos filmes mais esperados que serão lançados na Netflix em março de 2024.

‘Spaceman’

Começando o mês com força, ‘Spaceman’ promete ser um épico de ficção científica que traz de volta Adam Sandler em outro papel sério.

O filme segue a história de um astronauta em uma missão solitária que faz amizade com uma aranha falante que poderia ajudar a restaurar a Terra.

‘O Casagrandes’

Os amantes de animação não vão querer perder ‘O Casagrandes’, um filme colorido e artístico dos Estúdios de Animação da Nickelodeon.

A história segue Ronnie Anne, cujos planos de aniversário são interrompidos por uma viagem familiar surpresa ao México. Determinada a provar sua independência, Ronnie Anne enfrenta um antigo semideus pré-adolescente cuja angústia pode ter consequências apocalípticas.

‘Damsel’

Outro filme original da Netflix que vai gerar expectativas é ‘Damsel’. Estrelado por Millie Bobby Brown, o filme oferece uma reviravolta no clássico conto de fadas.

Em vez de se casar com o príncipe encantado, Brown interpreta uma donzela recrutada para servir como sacrifício a um dragão faminto para saldar uma dívida antiga.

‘O Belo Jogo’

Para os amantes do esporte, “The Beautiful Game” narra a história do torneio anual de futebol conhecido como The Homeless World Cup. Dirigido por Thea Sharrock e estrelado por Bill Nighy, Cristina Rodlo e Valeria Golino, este filme promete ser um emocionante drama desportivo que certamente irá cativar os espectadores.

Estes são apenas alguns dos filmes que chegarão à Netflix em março de 2024. Com uma variedade de gêneros e histórias emocionantes, os assinantes terão muitas opções para desfrutar de emocionantes noites de cinema no conforto de suas casas.