Nem EUA nem Inglaterra: assim tem sido a queda da popularidade de Harry e Meghan Markle

A coroa britânica está atualmente passando por momentos difíceis devido ao estado de saúde do rei Charles III, que está lutando contra o câncer, e também pela saúde de Kate Middleton, um caso que se tornou um mistério devido à pouca informação divulgada pela realeza.

Meghan Markle e Harry também não estariam passando por um bom momento. Enquanto Harry tem demonstrado preocupação com o bem-estar de seu pai, como casal aparentemente perderam o afeto de parte do público.

Harry e Meghan perderam sua popularidade?

Após deixar o Reino Unido e emigrar para a América do Norte em 2020, o casal alcançou grande popularidade, especialmente nos Estados Unidos.

Durante esse período, Harry lançou seu livro, apareceu em um documentário da Netflix e inaugurou um site, mantendo-se na primeira página das notícias.

No entanto, em suas últimas atividades não conseguiram a popularidade de outrora e têm recebido críticas. Por exemplo, compareceram à estreia de ‘Bob Marley: One Love’ na Jamaica em janeiro, onde foram acusados de ‘insensíveis’ por posar no tapete vermelho com o primeiro-ministro do país, Andrew Holness, que quer se livrar da monarquia.

Nesse sentido, para a autora real Angela Levin, os americanos estariam cansados da ‘hipocrisia’ e das ‘queixas’ do casal.

Invictus Games Sydney 2018 - Day 1 Harry e Meghan (Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Ga)

“Acredito que as reclamações intermináveis desanimam os americanos, pois eles preferem pessoas empreendedoras em vez daquelas que culpam os outros”, afirmou ao The Sun.

“Também não gostam de ataques à Família Real, especialmente porque amavam e admiravam muito a Rainha”, afirmou.

Para exemplificar, ele falou sobre um episódio da popular série animada South Park, onde fazem piadas sobre Harry e Meghan. A esse respeito, foi relatado que Markle ficou "chateada e sobrecarregada" com a forma como foram retratados.

“Também não gostam da hipocrisia vista em South Park; dizem que querem privacidade, mas continuam aparecendo nos prêmios Z-Level apenas para obter suas fotografias”, concluiu Levin.