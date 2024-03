Mulheres de Areia: 3 verdades são reveladas no capítulo desta segunda-feira (04)

A reta final de Mulheres de Areia está cheia de mistério, mas 3 verdades são reveladas no capítulo desta segunda-feira (04) para dar um caminho mais claro para a vida amorosa de Ruth (Glória Pires) e Marcos (Guilherme Fontes). Confira abaixo tudo que acontece na novela da TV Globo!

Conversa explosiva

Mulheres de Areia: Ruth foge para São Paulo, mas Marcos descobre Reprodução/Globo (Reprodução/Globo)

Nesta segunda-feira (04), os protagonistas de Mulheres de Areia, Ruth e Marcos, terão uma conversa explosiva. Nela, a personagem de Glória Pires aceita ouvir o marido, mas ela afirma que o encontrou dormindo com Raquel (Glória Pires).

No entanto, Marcos diz que não falou com ela, deixando Ruth ainda mais chateada. Ela o chama de cínico e vai embora.

Marcos entende tudo

Após "veneno" de Raquel em Mulheres de Areia, Marcos dorme profundamente (Reprodução/Globo)

Depois da revelação feita por Ruth, o personagem de Guilherme Fontes entende que caiu em mais um golpe armado pela vilã de Mulheres de Areia e conta tudo para Sampaio (Adriano Reys).

Ele ainda decide falar com o pai, Virgílio (Raul Cortez), que garante a Marcos que não tramou nada contra o relacionamento amoroso do filho.

A verdade de Raquel

Na reta final de Mulheres de Areia, Raquel envenena Marcos, tira a roupa dele e dela e dorme na mesma cama (Reprodução/Globo)

A vilã da novela Mulheres de Areia conta para sua mãe, Isaura (Laura Cardoso), que dormiu com Marcos para separar o homem de Ruth. Ela, no entanto, se faz de inocente diante das acusações de Marcos.

Já Isaura procura Ruth e diz para a gêmea boa que tem algo importante para lhe dizer.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.

