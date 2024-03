Kate Middleton é vista pela primeira vez após a hospitalização, veja como ela está

Kate Middleton A princesa de Gales foi pega em um carro com a mãe (WPA Pool / Finnbarr Webster/Getty Images)

A princesa de Gales, Kate Middleton, tem causado preocupação nos últimos meses depois de desaparecer, após passar por uma operação abdominal.

Muitas teorias foram desenvolvidas sobre o seu paradeiro e sua saúde, desde estar em coma até poder estar morta, ou ter feito algo em seu rosto.

No entanto, esta segunda-feira, a princesa e esposa do príncipe William acabou com todos os rumores ao reaparecer.

Kate Middleton reapareceu após sua cirurgia abdominal e é assim que ela parece

Depois que em janeiro o Palácio de Kensington anunciou que Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal, a princesa reapareceu nesta segunda-feira, 4 de março, surpreendendo a todos.

A esposa do príncipe William foi vista em um carro escuro, dirigido por sua mãe, Carole Middleton, usando uma jaqueta preta, cabelo solto e liso, sem maquiagem e óculos escuros.

Esta imagem já se tornou viral nas redes sociais e causou furor, pois era uma das fotos mais esperadas e desejadas pelos fãs da realeza, e nela Kate está tranquila, com uma expressão neutra, enquanto circulava nas imediações do Castelo de Windsor.

No entanto, muitos usuários em redes sociais afirmam que a princesa passou por várias cirurgias, pois ela parece diferente.

“Ele fez cirurgia no nariz, preenchimento na mandíbula, redução de queixo, remoção de gordura bucal, injeções nos lábios, levantamento de sobrancelhas, preenchimento de bochechas, BBL”, “Por esta foto de alta qualidade posso dizer que ela fez um BBL”, “Ajuda, ela parece irreconhecível? Espero que esteja bem, roubando a força vital do rei Charles”, “Então finalmente se recuperou da cirurgia BBL😍 desejamos boa saúde e uma bunda redonda mamãe🥰”, e “Reconheço o inchaço do lifting facial quando vejo”, foram alguns dos comentários.”

Embora o Palácio de Kensington não tenha se pronunciado após essas imagens e especulações sobre cirurgias, esta imagem de Kate acalmou muito os fãs, pois estão felizes que ela esteja bem e não grave como se suspeitava.