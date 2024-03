Kate Middleton é a nova Lady Di? Ausência da princesa causa comparação com sua sogra

Kate Middleton conseguiu se posicionar como uma das mulheres reais mais importantes dos tempos atuais, a ponto de ser comparada com a fama que Lady Di alcançou quando era princesa de Gales.

A ausência da futura rainha da Inglaterra deixa um gosto amargo na boca dos seguidores da realeza, devido aos poucos detalhes que foram divulgados pelo Palácio de Kensington sobre a cirurgia dela e como ela está atualmente.

As especulações e exigências não demoraram a inundar as redes sociais, onde exigem saber o que aconteceu com a real e até comparam sua situação com a da sogra.

A razão da comparação

Diferentes internautas afirmam que a Kate Middleton está sendo perseguida pela maldição de Lady Di, por isso acham difícil que ela chegue a usar a coroa de Rainha, assim como aconteceu com Diana, que se divorciou do Rei Charles III após sua infidelidade com Camilla Parker e logo depois morreu em um acidente de trânsito, que deixou dúvidas e até mensagens de acusação à monarquia britânica.

Agora que Middleton estava mais perto de ser coroada, seu rastro se perdeu completamente, então muitos afirmam que a realeza tentou silenciá-la, assim como aconteceu com a chamada princesa do povo, então nas redes sociais os comentários negativos continuam causando alvoroço.

A duquesa de Cambridge se esforçou para conquistar o carinho dos seguidores da família real e é por isso que temem não vê-la como monarca.

“Kate Middleton já está na mesma ilha onde deixaram Marilyn, Elvis e Lady Di. Já era”, “Parece que estão tentando calar Kate”, “A história real é muito sinistra”, “Rumores dizem que o príncipe William gosta que sua amante Rose Hanbury o relacione, mas Kate Middleton descobriu e parou de comer. Ela entrou em greve de fome, o que lhe causou alguns problemas médicos depois de tomar algumas pílulas. Agora ela está em coma”, “Parece que a maldição de Diana chegou a Kate”, “Quando veremos uma princesa de Gales coroada? Parece que Kate também não será como aconteceu com Diana”, foram alguns dos comentários.”

Será necessário esperar até o final de março para saber o que acontecerá com o futuro de Middleton, já que essa é a data anunciada para sua incorporação.