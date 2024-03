Fora do BBB 24: Wanessa Camargo recebe o apoio da web; confira tudo!

Fora do BBB 24, após ter sido desclassificada por descumprir uma importante regra, Wanessa Camargo voou para casa e recebeu o apoio da web.

Ao postar um vídeo abraçando toda sua família, a cantora emocionou os fãs, que acreditam que ela não agrediu Davi dentro do confinamento: “Que seja um momento muito precioso de cura e carinho”, escreveu uma pessoa nos comentários do vídeo.

Um outro disse que fora do BBB 24, Wanessa Camargo vai receber “todo o amor que merece”. Um outro seguidor da famosa, pediu para que ela esquecesse o BBB 24, que é “um jogo sujo” e mandou felicidades para a cantora.

Alguns fãs também aproveitaram para dizer que Wanessa deve “aproveitar todo o amor” que tem fora do reality show, incluíndo da família, do namorado Dado Dolabella, e dos admiradores de seu trabalho.

“Muita luz e amor em sua vida, Wan...A gente está feliz com você recebendo o amor que merece”, disse uma pessoa.

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24

No último sábado (02), a web ficou chocada com o anúncio envolvendo a expulsão de Wanessa do Big Brother Brasil. Do programa, a cantora foi direto ao aeroporto e voou para perto da família.

Já a Globo se manifestou com um comunicado oficial, onde afirma que, segundo o relato do participante Davi, na tarde do último sábado (02), a agressão cometida pela cantora Wanessa Camargo foi confirmada e que, seguindo as regras do reality show, a famosa deixou o Big Brother Brasil.

Como tudo aconteceu durante a tarde, a Globo disse ainda que “mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt”.

