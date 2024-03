Filmes indicados ao Oscar que você pode assistir na Netflix antes da premiação

A contagem regressiva para a celebração do Oscar está chegando ao fim. Durante a noite de domingo, 10 de março, será realizada a 96ª edição da premiação mais importante do cinema.

O Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, será novamente o palco onde várias celebridades entregarão o prêmio concedido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Entre os filmes na corrida pela estatueta dourada, há vários da Netflix. Em particular, a plataforma de streaming recebeu 18 indicações por 10 de seus projetos, incluindo ‘A Sociedade da Neve’.

Se ainda não viu, tem pouco menos de uma semana para se atualizar assistindo a todas as produções do gigante da transmissão e descobrir em quais categorias estão competindo.

Oscar 2024: filmes nomeados disponíveis na Netflix

Para te ajudar, a seguir, apresentamos os filmes da Netflix indicados ao Oscar 2024 que estão disponíveis no catálogo do serviço digital para a América Latina.

1. Maestro

O filme dirigido, coescrito e estrelado por Bradley Cooper está nomeado para melhor maquiagem e cabelo, melhor roteiro original, melhor som, melhor fotografia, melhor ator, melhor atriz e melhor filme.

Sinopse: Esta poderosa história de amor segue a longa e complexa relação entre o lendário músico Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein.

2. NYAD

Protagonizado por Annette Bening y Jodie Foster, o filme baseado na história real da nadadora Diana Nyad está nomeado para melhor atriz coadjuvante e melhor atriz no Oscar 2024.

Sinopse: Diana Nyad se propõe a realizar, aos 60 anos, um sonho quase impossível: completar um percurso de 177 km nadando em mar aberto, desde Cuba até à Flórida.

3. E depois?

David Oyelowo é a estrela principal deste projeto indicado ao melhor curta-metragem de ação ao vivo. “Isso me assustou e me atraiu como uma mariposa para a chama”, confessou sobre o filme para The Hollywood Reporter.

Sinopse: Depois de testemunhar um violento crime, um motorista de carona desolado encontra uma passageira que o obriga a enfrentar sua dor.

4. American Symphony

Dirigido por Matthew Heineman, o documentário que segue o compositor Jon Batiste e a batalha de sua parceira, Suleika Jaouad, está nomeado para a melhor canção original pela música It Never Went Away.

Sinopse: Neste documentário íntimo, o músico Jon Batiste tenta compor uma sinfonia enquanto sua esposa, a escritora Suleika Jaouad, passa por um tratamento contra o câncer.

5. O Conde

A comédia chilena negra do diretor Pablo Larraín, que tem como protagonista o ditador Augusto Pinochet, está nomeada na categoria de melhor fotografia graças ao trabalho de Edward Lachman.

Sinopse: Depois de viver por mais de dois séculos, Augusto Pinochet é um vampiro que deseja a morte, mas os abutres que o cercam não o deixarão partir sem um último bocado.

6. Nimona

Os atores Chloë Grace Moretz, Riz Ahmed e Eugene Lee Yang emprestam suas vozes em inglês aos personagens principais deste grande filme animado indicado para melhor filme de animação.

Sinopse: Um cavaleiro acusado de um crime trágico se une a uma adolescente ousada com poderes metamórficos para provar sua inocência. E se ela fosse o monstro que ele jurou destruir?

7. Rustin

Colman Domingo está nomeado como melhor ator graças à sua atuação principal neste filme sobre Bayard Rustin, ativista abertamente gay pelos direitos civis das pessoas de cor.

Sinopse: O ativista Bayard Rustin lida com o racismo e a homofobia ao orquestrar a Marcha sobre Washington de 1963 e ajudar a mudar o curso da história dos direitos civis.

8. A sociedade da neve

Dirigido por J.A. Bayona e baseado no livro homônimo de Pablo Vierci, o longa-metragem sobre a tragédia dos Andes está indicado para melhor maquiagem e cabelo e melhor filme internacional.

Sinopse: Quando um avião cai no remoto coração dos Andes, os sobreviventes se unem e se tornam sua maior esperança de voltar para casa.

9. A Incrível História de Henry Sugar

Benedict Cumberbatch é o protagonista deste curta-metragem do diretor Wes Anderson, baseado em uma história do escritor Roald Dahl, que está indicado ao prêmio de melhor curta-metragem de ação ao vivo.

Sinopse: Nesta adaptação de Wes Anderson de uma popular história de Roald Dahl, um homem rico está determinado a dominar uma habilidade extraordinária para trapacear em jogos de azar.

O décimo filme da Netflix indicado ao Oscar 2024 é ‘Segredos de um Escândalo’ na categoria de melhor roteiro original, mas não está disponível na biblioteca para o Brasil.