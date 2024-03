Esposa de Bruce Willis cala aqueles que afirmam que o ator perdeu a vontade de viver

Bruce Willis / Emma Heming A ex-modelo tem sido muito presente com a enfermidade que atravessa o ator (Instagram (@emmahemmingwillis))

Bruce Willis tem se mantido afastado das câmeras há mais de um ano depois de ser diagnosticado com afasia e demência frontotemporal, e decidiu se aposentar das telas e permanecer sob os cuidados de sua família.

Durante o difícil processo que tiveram que passar, Emma Heming, sua esposa, tem se dedicado a conscientizar sobre essa doença e como pode ser difícil para os familiares ver como suas capacidades físicas e mentais vão se deteriorando.

A notícia sobre a doença que o protagonista de filmes de sucesso como ‘Duro de matar’ está enfrentando levou supostos conhecidos do ator a afirmarem que ele perdeu o 'brilho' no olhar e até mesmo a vontade de viver devido à sua crise de saúde.

A esposa de Bruce Willis mostrou sua irritação com os rumores sobre o ator

Emma Heming não ficou calada ao ver a imagem de seu marido se deteriorando aos olhos dos fãs devido aos comentários de terceiros, e expressou sua indignação diante da situação.

A ex-modelo que falou abertamente sobre o estado de Bruce negou categoricamente ter perdido o desejo de viver e rejeitou que pessoas alheias à sua família falem e se sintam no direito de falar sobre seu dia a dia, pois afirmou que suas palavras estão muito distantes da realidade.

"O título basicamente dizia que meu marido não está se divertindo. Preciso que a sociedade, e quem quer que tenha escrito essas linhas estúpidas, pare de assustar as pessoas. Pare de assustar as pessoas fazendo-as pensar que, quando recebem esse tipo de diagnóstico, é como se tudo tivesse acabado. Como se não houvesse mais nada a fazer. Não é assim", disse através de sua conta no Instagram."

Da mesma forma, admitiu que em seu relacionamento com Willis houve episódios de "tristeza e luto" devido às perdas, mas também muitos outros momentos positivos.

"Há de tudo. Quando você começa um novo capítulo, também pode enchê-lo de amor, de conexão, de prazer. O nosso está cheio de felicidade", enfatizou.

Também criticou os surtos de desinformação que surgiram nas redes sobre uma doença tão delicada e pouco conhecida como a demência.

“Percebi que estamos tentando ser educados pela pessoa errada”, enfatizou.