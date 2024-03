Dragon Ball é reconhecido como o anime clássico mais assistido em 2023

A lendária série de anime Dragon Ball Z foi coroada como a série de anime clássica mais procurada de todo o ano de 2023, como parte de uma contagem que analisou o mais assistido em entretenimento digital ou televisivo. Isso se tornou um claro exemplo do impacto e relevância que a saga teve em gerações inteiras.

A Parrot Analytics, uma renomada empresa de análise de dados online, apresentou os resultados de seus 6th Annual Global Demand Awards destacando produções que certamente muitos de nossos leitores já viram.

Goku Dragon Ball, Itadori Jujutsu Kaisen

Entre os reconhecidos está Jujutsu Kaisen como o anime moderno mais assistido no último ano. The Last of Us como o drama mais assistido em plataformas analógicas, digitais, online e via satélite. Ted Lasso como a melhor comédia mais assistida e muito mais.

No caso do anime baseado no mangá de Akira Toriyama, ele acabou ganhando o prêmio de Série de Legado Mais Procurada de 2023, que é concedido a programas com pelo menos 20 anos de idade e que ainda estão disponíveis para consumo sob demanda, não por transmissão ao vivo direta.

Por que Dragon Ball Z ainda é tão famoso?

Ter ganho o reconhecimento como o anime clássico mais assistido do ano confirma o status de Dragon Ball Z da Toei Animation como um ícone cultural que continua ressoando até hoje.

Desde sua estreia em 1989, Dragon Ball Z cativou audiências de todo o mundo com sua emocionante história de quem seria, tecnicamente, um guerreiro alienígena chamado Goku, que embarca em uma jornada para proteger a Terra de inimigos formidáveis.

Embora tudo tenha começado como uma história de aventura em busca das Esferas do Dragão na era Z, o anime evoluiu para se tornar uma história de combate e ação com uma fórmula que se mantém até hoje.

A série cativou fãs de todas as idades com suas cenas vibrantes de ação, personagens memoráveis e valores como amizade, esforço e superação pessoal, assim como sua brutal introdução que não envelheceu nem um segundo e que podemos ver em glorioso HD lá em cima.

Dragon Ball Z tem sido um sucesso esmagador em nível global, sendo transmitido em mais de 80 países e traduzido para diversos idiomas. A série gerou uma vasta franquia que inclui filmes, videogames, merchandising e uma legião de fãs devotos.

Dragon Ball Z teve um impacto significativo na cultura popular, inspirando uma geração de artistas, animadores e criadores de conteúdo. A série deu origem a uma grande quantidade de memes, cosplay e fan art, consolidando-se como um fenômeno cultural de grande alcance.

Mesmo que tenhamos documentado quase religiosamente aqui na FayerWayer. Este reconhecimento é mais do que merecido.