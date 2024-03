BBB 24 rende mais uma separação; assim como Buda, Rodriguinho também perde alguém

A edição do reality show Big Brother Brasil 2024 continua rendendo polêmicas e separações na vida real. Após Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, brother conhecido como Buda, declarar apoio a Davi e terminar o relacionamento ao ver flerte do marido com Pitel, quem passa por uma ruptura agora é Rodriguinho.

De acordo com o Extra, Rodriguinho que saiu com 78,23% dos votos, resolveu dar um fim em sua amizade de longa data com Salgadinho.

O motivo foi as críticas feitas pelo ex-vocalista do Katinguelê enquanto Rodriguinho estava dentro da casa mais vigiada do Brasil.

O cantor que foi vocalista do grupo “Os Travessos” deixou de seguir Salgadinho no Instagram e declarou que não quer mais papo com ele.

Em fevereiro, a esposa de Rodriguinho, Bruna Amaral, se envolveu na confusão ao rebater comentários negativos feitos por Salgadinho sobre o marido. A influenciadora chamou o pagodeiro de “cara de pau” e os dois trocaram farpas nas redes sociais.

No meio da polêmica, Salgadinho afirmou que não iria mais se pronunciar sobre o “BBB 24″. Na época, a esposa de Rodriguinho afirmou que a amizade entre os dois parece não existir e que Salgadinho deveria ter mais respeito pelo amigo de tantos anos.

A confusão ganhou proporções maiores quando um seguidor observou que Salgadinho estava prejudicando a amizade de 35 anos com Rodriguinho ao fazer críticas públicas. Apesar disso, o pagodeiro continuou firme em não responder às provocações de Bruna.

O clima de tensão entre os envolvidos promete continuar mesmo após o fim do reality show. Rodriguinho deixou claro que não pretende reatar a amizade com Salgadinho e Bruna afirmou que os dois devem seguir caminhos separados daqui para frente.