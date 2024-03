BBB 24: “Mais fraco da casa inteira”, dispara Yasmin sobre Davi

Yasmin Brunet não gostou nem um pouco de ser chamada de inútil por Davi durante a formação do Paredão neste domingo (3) no BBB 24.

Davi foi para o Paredão após atender o Big Fone na tarde do último domingo. O brother teve a oportunidade do ‘contra-golpe’ e puxou Yasmin junto com ele, chamando a sister de ‘inútil’ durante a justificativa. Contudo, a atriz acabou escapando da berlinda durante a prova ‘Bate e Volta’.

Após a formação do Paredão, que desta vez conta com Michel, Alane e Davi, Brunet, Fernanda, Pitel, MC Bin Laden e Lucas Henrique conversaram no jardim. A conversa rapidamente foi para a justificativa de Davi.

LEIA TAMBÉM: Paredão BBB 24: Fora Davi? Nem todos querem ver o rival de Wanessa na final

“Por que ela falaria de você se agora a parada dela é comigo? Ela deve estar morrendo de ódio que eu saí no Bate e Volta”, reflete Yasmin. “Porque esse pessoal... Por que o Davi sempre vai nas outras pessoas e não vai em quem ele arruma ‘bagulho’ grande? É a mesma coisa. Era para o Davi ter puxado o Bin. Com todas as letras do mundo. Mas não puxa, porque tem medo. Porque o Bin peitou ele de um jeito e ele não vai atrás de quem peita ele grandão. Ele vai e atira para outro lado. As meninas, a mesma coisa”, diz Fernanda.

Yasmin diz que o motorista de aplicativo criou um estereótipo que ela foi para o programa para quebrá-lo.

“Ele me falou aquela besteira que ele falou agora, de uma vez. Tirando aquela parte do inútil, ele distorceu o negócio das estalecas. Porque eu não estava no VIP, eu queria estar no VIP e quis ferrar com a casa toda. Ele pegou o estereótipo que eu vim quebrar e falou no ao vivo que eu sou assim”.

Após ouvir as opiniões dos outros brothers e sisters que estão na conversa, a celebridade conclui: “Para mim, ele é o jogador mais fraco da casa inteira. Se ele fosse bonzão mesmo, ele chamava o Bin”.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Renascer: Damião mata sua primeira vítima no capítulo desta segunda-feira; veja

⋅ Paredão BBB 24: Michel eliminado nesta terça-feira (05)? Web reage com força

⋅ Fora do BBB 24: Wanessa Camargo recebe o apoio da web; confira tudo!