Amiga de Kate Middleton é idealizadora de festa de orgia mais conhecida do mundo

Emma Sayle, uma figura notavelmente ligada a Kate Middleton devido à sua amizade desde os tempos de escola, ganhou destaque internacional não por laços reais, mas por sua iniciativa audaciosa no mundo do entretenimento adulto.

Ela é a mente brilhante por trás do “Killing Kittens”, um evento que transcende a ideia convencional de uma festa para se estabelecer como a mais célebre celebração de sexo e libertinagem para a elite.

O “Killing Kittens” é meticulosamente projetado para atrair indivíduos de classe média alta, criando um ambiente onde o luxo e o desejo caminham de mãos dadas.

A exclusividade do evento é tal que os participantes são obrigados a assinar um acordo de confidencialidade, garantindo que os detalhes e as experiências vividas dentro de seus domínios permaneçam um segredo guardado a sete chaves. Além disso, para reforçar a privacidade e o mistério, é mandatório que todos os celulares sejam desligados, eliminando a possibilidade de vazamentos de informações ou registros fotográficos.

O palco da discrição e do prazer

Cada edição da festa “Killing Kittens” vê cerca de 900 entusiastas do prazer reunindo-se em locais meticulosamente escolhidos, que variam desde mansões campestres até clubes exclusivos no distinto distrito de Mayfair, em Londres. Esses locais são selecionados não apenas pela sua beleza e grandiosidade, mas também pela capacidade de se tornarem fortalezas de discrição e exclusividade, onde os participantes podem explorar seus desejos mais íntimos longe dos olhos do público.

Aprofundando o misticismo e a exclusividade

A natureza da “Killing Kittens” e o cuidado em manter os eventos sob um véu de segredo contribuem para o fascínio e a mística que cercam essas celebrações. A festa não apenas desafia as normas sociais através de sua existência e popularidade entre a elite, mas também estabelece um novo padrão para o entretenimento adulto, combinando luxo, segurança e uma liberdade de expressão sem precedentes.

Fonte: Splash UOL

