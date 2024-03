Um modelo faz um cosplay de Charizard sem esconder sua beleza com todos os elementos do Pokémon de fogo

Os limites costumam estar na mente de cada pessoa quando falamos de criatividade. Esta modelo, designer de roupas e fantasias, demonstra isso com um surpreendente cosplay de Charizard, destacando sua beleza e todos os elementos do personagem Pokémon.

A modelo chama-se Olivia Mears e é famosa nas redes sociais, precisamente, pelo seu alto nível de criatividade. Dar uma olhada no seu feed é perceber a variedade de personagens que ela pode interpretar.

Para alguns, basta a sua beleza e um par de tecidos para fazer a fantasia. Outros exigem mais trabalho, como penteados e maquiagem. E depois há este de Charizard, que surpreende qualquer pessoa familiarizada com o cosplay e os personagens de Pokémon.

Personagens como Ash Ketchum, Misty ou Jessie e James da Equipe Rocket são "fáceis" de fazer. Mas interpretar uma das criaturas de Pokémon é um trabalho um pouco mais complexo.

Na verdade, ou se faz a fantasia completa ou nada. Mas Olivia nos mostra que é possível fazer um trabalho que mantenha a essência da criatura e a personalidade de quem faz o cosplay. No caso de Charizard, o que a modelo e designer fez foi uma espécie de marionete que ela carrega nos ombros e manipula à vontade.

“A minha marionete Charizard. Ainda precisa de pernas traseiras e o braço falso precisa de algum trabalho, mas estou muito feliz com o que fiz em apenas uma semana. Provavelmente o maior projeto e vídeo do YouTube mais rápido que já fiz”, disse Olivia em sua postagem no Instagram.