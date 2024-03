Tragédia na família real: a dolorosa morte que deixou William arrasado

A realeza britânica está passando por dias difíceis devido ao misterioso estado de saúde de Kate Middleton, além do câncer que o rei Charles III está enfrentando. E para completar, uma nova tragédia atinge a coroa.

A morte que enluta a realeza britânica

Nas últimas horas, foi divulgada a morte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, que é prima do monarca.

Kingston não só era próximo do rei, mas também tinha um relacionamento muito bom com William, Kate Middleton e até mesmo com a irmã dela, Pippa Middleton.

Através de um comunicado informado pela sua família, foi indicado que "com a mais profunda dor anunciamos a morte de Thomas Kingston, nosso querido marido, filho e irmão".

"Tom era um homem excepcional que iluminou as vidas de todos que conheceu. Sua morte teve um enorme impacto em toda a família e pedimos respeito à nossa privacidade enquanto passamos pelo luto", concluiu a declaração.

Windsor, de 45 anos, foi encontrado morto no último domingo em Gloucestershire e as causas de sua morte estão sob investigação.