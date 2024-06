“Sempre tão narcisista”, o pedido que Ben Affleck fez a JLo ao voltar e que ela não cumpriu

Segredos da relação do famoso casal têm sido solucionados depois do documentário da cantora

Muitos detalhes do relacionamento de Ben Affleck e Jennifer Lopez vieram à tona no novo documentário da cantora no Amazon Prime ‘A maior história de amor já contada’.

Desde o motivo do rompimento até promessas quebradas, as celebridades revelaram neste documentário, surpreendendo a todos..

Uma das coisas que mais surpreendeu foi uma confissão feita por Ben Affleck, sobre uma promessa que Jennifer não cumpriu, e ela tem sido criticada nas redes sociais por isso.

Qual foi o pedido que Ben Affleck fez a JLo quando voltaram e ela não cumpriu

Conforme revelado no documentário, Ben Affleck pediu a Jennifer López para manter o relacionamento deles fora das redes sociais quando voltaram.

E é sabido que ao ator não gosta de se expor nem em público, nem nas redes sociais, de fato, ele tinha redes sociais e as fechou há algum tempo, mas JLo é o oposto.

“Quando voltamos a ficar juntos, eu disse: ‘Escuta, uma das coisas que não quero é um relacionamento nas redes sociais’”, confessou Ben, mas Jennifer não cumpriu esse pedido e ele aceitou.

O ator disse que teve que ceder para que a cantora e atriz compartilhasse parte de seu romance nas redes sociais, considerando que ela tem milhões de seguidores e adora compartilhar parte de sua vida por essa mídia.

“É como se você estivesse prestes a se casar com o capitão de um navio e dissesse: ‘Bem, não gosto de água’. Somos apenas duas pessoas com abordagens diferentes tentando aprender a chegar a um acordo”, revelou.

Isso tem gerado críticas à cantora, sendo chamada de “narcisista” e “egoísta”. “Ela sempre tão narcisista, não se importa com o que o coitado pensa”, “por isso ele parece tão infeliz sempre”, “ela é muito egoísta, não se importa com o que ele quer”, “todos têm que sempre agradá-la, por isso não dura com ninguém”, e “coitado do Ben, o que ele diz e quer não vale nada”, foram algumas das reações nas redes.

No entanto, Jennifer compartilhou muito pouco sobre seu relacionamento, ao contrário do resto de sua vida, tentando alcançar um equilíbrio do que os dois querem e preferem.