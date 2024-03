Renascer: Casal entra em crise nos próximos capítulos; descubra qual

O resumo da Globo revelou que um casal de Renascer entra em crise nos próximos capítulos da novela das 9. Em cenas que ainda estão por vir, a vida matrimonial de Joana (Alice Carvalho) e Tião (Irandhir Santos) passa por um novo momento complicado.

Os problemas começam depois que Tião foi conversar com José Inocêncio (Marcos Palmeira) sobre o cramulhão e o fazendeiro disse que era para o forasteiro andar com uma galinha embaixo do braço, mas parece que a esposa não gostou nem um pouco da novidade.

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Joana e Tião entram em uma discussão e ela diz que não aceita dormir no mesmo quarto que a galinha, deixando o marido sem opção. Vale destacar que o personagem de Irandhir Santos é muito apegado ao bicho, que para ele é a chave do sucesso.

Ao chegar em Renascer, Tião Galinha confessa crime para proteger Joana (Fábio Rocha/Globo)

No mesmo capítulo, Joana vai recusar o convite do coronel Egídio (Vladimir Brichta) para se mudar com os filhos para a casa do patrão.

Relembre de Tião Galinha em 1993

Seguindo o roteiro original de Renascer, em 1993, Tião Galinha aparece na novela em busca do cramulhão, personagem que também apareceu em Pantanal.

Na versão original da novela, que foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, ele acredita que o diabo está dentro dos ovos de uma galinha, que aparece sempre nos seus braços.

Remake de Renascer: a família de Tião Galinha foi encontrada na estrada (Reprodução/Instagram da Globo)

O elenco da novela Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.

